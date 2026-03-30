詹皇、可愛夢幻聯手柯瑞？　美媒爆料勇士尋求詹姆斯與雷納德加盟

▲柯瑞可能在休賽季獲得勇士找來兩大球星雷納德、詹姆斯加盟助陣。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）下個賽季將有重量級幫手了嗎？美國媒體30日爆料指出，金州勇士由於本賽季戰績不佳，只能被迫打「附加賽」爭取晉級季後賽資格，但球隊可能在休賽季展開補強計畫，且目標鎖定包括雷納德（Kawhi Leonard）和詹姆斯（LeBron James）兩大超級球星，希望讓勇士籌組更強3巨頭爭冠。

根據NBA知名記者史坦（Marc Stein）報導，勇士球團可能在這個夏天鎖定兩大超級球星，包括洛杉磯快艇「可愛」雷納德、洛杉磯湖人詹姆斯，希望兩人點頭前進灣區，和柯瑞組成3巨頭替勇士爭冠。

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據傳先前在本季「球員交易大限日」截止前，勇士曾嘗試透過交易換得雷納德，但快艇最終選擇留下這名生化人前鋒，將「大鬍子」哈登（James Harden）、主戰中鋒祖巴奇（Ivica Zubac）等人送走，以雷納德為中心持續建隊。

▲洛杉磯快艇與雷納德仍可能分道揚鑣。（圖／達志影像／美聯社）

但目前快艇整體戰績並未有太多明顯突破，因此球團可能會尋求更多年輕戰力加入，仍有可能送走雷納德。

至於詹皇方面，近年來屢屢傳出勇士希望找來這位天王球星加盟，詹姆斯和勇士主力柯瑞、格林（Draymond Green）的好交情，更是可能成為招募詹皇的重要關鍵。

自2022年拿下總冠軍後，勇士一度嘗試以新血普爾（Jordan Poole）、庫明加（Jonathan Kuminga）等人成為接班梯隊，但最終都確定以失敗收場，雖然找來包括「士官長」（Jimmy Butler）、霍佛德（Al Horford）甚至波辛基斯（Kristaps Porzingis）等戰力，但球隊本季面臨嚴重傷兵問題，甚至連柯瑞本人至今仍無法歸隊效力，也讓球隊戰績處於不理想狀態。

正因如此，若想把握柯瑞、格林等人最後的黃金戰力期，或許勇士休賽季將大動作展開招募，至於雷納德、詹姆斯是否真會點投入對，仍待後續觀察。

▲勇士已經多次傳出對於爭取詹皇加盟有著高度興趣。（圖／路透）