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清明連假票房開紅盤！悍將10週年新莊開幕內野完售　龍隊天母首戰望滿場

▲悍將上半季主題公布 。（圖／富邦悍將提供）

▲悍將上半季主題。（圖／富邦悍將提供）

記者胡冠辰／臺北報導

下禮拜適逢清明連假（4月3日至4月6日），各隊無不卯足全力迎接假期到來，其中富邦悍將與味全龍的開幕系列戰票房皆開出紅盤。

迎接成軍十週年，富邦悍將今年上半季祭出多檔精彩主題日，其中4月3日（五）、4月4日（六）在新莊棒球場登場的「BLUE POWER」主場開幕系列戰，球迷反應相當熱烈。

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根據悍將球團表示，3、4日兩天的內野門票均已宣告完售，兩場合計售出近2萬張門票，進場球迷不只能獲得限量專屬的「十週年應援 T-Shirt」與特刊，還能體驗全面更新的內野座椅，以及全新登場、場場皆有 Fubon Angels進駐的「外野熱區」應援舞台。

而在4月5日（日）、4月6日（一）緊接著登場的「ONE FOR ALL林哲瑄引退主題日」，同樣吸引大批球迷搶票，準備進場向這位傳奇名將致敬。

球團透露，目前兩天賽事合計也已售出1萬4千張門票，球團場外特別規劃了實戰裝備與珍貴展品展示，期盼球迷能用最震撼的應援，陪伴林哲瑄走完球員生涯最後一哩路。

另一方面，今年喊出年度信念「Run&Roar奔龍而上」的味全龍，也將於4月3日至4月5日在全面升級的天母棒球場展開開幕系列戰。

面對開季熱潮，味全龍球團回覆，4月3日的主場首戰目前僅剩零星座位，極有望達成滿場佳績。

龍隊本次更特別在4月4日與4月5日賽後，重磅邀請韓國知名電音公司 INITIAL MUSIC DJ 帶來賽後應援二次會 DJ Show。

準備結合全新聲光效果與新年度應援曲，號召龍迷以壯闊紅潮與龍之怒吼，為2026新賽季揭開最震撼的序幕。

關鍵字： 中華職棒、富邦悍將、味全龍、天母棒球場、新莊棒球場

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