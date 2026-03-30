運動雲

>

勇士先盛後衰　3連勝遭金塊約基奇轟25分15籃板8助攻終結

記者杜奕君／綜合報導

沒有「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）的日子持續，金州勇士在王牌一哥持續因膝傷缺陣情況下，近日拉出3連勝優質表現。不過30日作客交手丹佛金塊，金塊王牌球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）強勢繳出25分、15籃板、8助攻全能數據，讓金塊下半場順利逆轉超前，最終金塊在主場以116比93贏球收下6連勝，勇士則無緣寫下4連勝佳績。

近期已經在為附加賽進行調整，灣區軍團即便一哥柯瑞尚未回歸，但球隊近期打出一波3連勝，今天則是挾帶著連勝氣勢踢館金塊主場。

開賽勇士就有不錯發揮，首節便取得28比23領先優勢。次節雙方一度險些擦槍走火爆發推擠，所幸衝突並未擴大。金塊雖然一度嘗試追近比分，但勇士即時穩住陣腳，半場打完仍取得53比46領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過下半場開打後，金塊攻勢全面展開，約基奇再度展現當代最強全能長人本領，單節率領金塊打出40比21猛烈反擊逆轉超前比分，末節金塊更是就此揚長而去，最終以23分之差在主場贏球拿下近期6連勝。

金塊全場以約基奇拿下25分、15籃板、8助攻最佳，莫瑞（Jamal Murray）20分、7助攻，全隊一共投進多達19顆三分球成為致勝關鍵。

至於無緣寫下4連勝的勇士方面，波辛基斯（Kristaps Porzingis）砍下23分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也有23分、5籃板、2助攻、2抄截貢獻。

▲約基奇砍下25分、15籃板、8助攻，率隊逆轉大勝勇士。（圖／路透）

▲約基奇砍下25分、15籃板、8助攻，率隊逆轉大勝勇士。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士約基奇金塊Nikola Jokic

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

SGA轟30分將紀錄推進至135場　雷霆近15戰狂掃14勝

SGA轟30分將紀錄推進至135場　雷霆近15戰狂掃14勝

NBA首見　暴龍寫「31比0」絕地猛攻狂勝魔術52分

NBA首見　暴龍寫「31比0」絕地猛攻狂勝魔術52分

好猛！坦圖重傷復出後飆新高32分　率塞爾提克連12季勇闖季後賽

好猛！坦圖重傷復出後飆新高32分　率塞爾提克連12季勇闖季後賽

本季只打32場的「無冕扣籃王」　金塊鋒線大將戈登又傳傷勢缺陣

本季只打32場的「無冕扣籃王」　金塊鋒線大將戈登又傳傷勢缺陣

帕運泳將林育夙控訴遭打壓　自費出國比賽竟遭拒絕

帕運泳將林育夙控訴遭打壓　自費出國比賽竟遭拒絕

練11年格鬥的飛鬥士台籃首秀　25分13籃板9助攻準大三元痛宰洋基

練11年格鬥的飛鬥士台籃首秀　25分13籃板9助攻準大三元痛宰洋基

2026 PUMA螢光夜跑　The DoDo Men Ian領軍跑出舒適圈

2026 PUMA螢光夜跑　The DoDo Men Ian領軍跑出舒適圈

10人應戰海神照樣飆分　胡瓏貿、杭特領軍攻破戰神主場

10人應戰海神照樣飆分　胡瓏貿、杭特領軍攻破戰神主場

NBA「地表最強175」球星將來台　湯瑪斯參與NBA未來之星邀請賽

NBA「地表最強175」球星將來台　湯瑪斯參與NBA未來之星邀請賽

快訊／攻城獅成功復仇　6人得分上雙主場撂倒特攻

快訊／攻城獅成功復仇　6人得分上雙主場撂倒特攻

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

熱門新聞

看球變打人！觀眾毆打工讀生濺血 中職怒報警提告：將列黑名單

中年男暴走怒甩工讀生巴掌！　全英賽羽球金牌葉宏蔚：那一下真的很用力

大聯盟第4人！村上宗隆前3戰連轟寫歷史　白襪遭逆轉慘吞3連敗

亞太球場暴力男遭肉搜！　前統一獅球員方昶詠發聲：禍不及家人

道歉也按不掉刪除鍵！　蔡明里談亞太球場掌摑案：一巴掌讓歷史大賽失焦

林昱珉本季3A首戰挨轟吞敗　鄭宗哲連兩戰上壘

讀者回應

﻿

熱門新聞

1觀眾毆工讀生濺血！中職報警提告

2葉宏蔚：那一下真的很用力

3大聯盟第4人！村上宗隆生涯前3戰連轟

4前統一球員方昶詠發聲：禍不及家人

5蔡明里談亞太球場掌摑案

最新新聞

1陽念希投出生涯最速158公里又驚又喜

2美媒爆料勇士將爭取詹皇、雷納德加盟

3悍將、味全清明連假票房開紅盤！

4蔡明里談亞太球場掌摑案

5約基奇25分15籃板8助攻　斷勇士3連勝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

勝負還是應援？韓籍5姝給答案　南珉貞喊要贏：因為我們不一樣了

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

禾浩辰哽咽告白吳品潔　「我的世界因為妳變單純」

【賴清德沒有用的】柯文哲凱道怒喊：我不會屈服、不會投降

【這招很厲害耶】寶寶狂哭哄不好...攝影師蓋雙手輕拍＋用「鳴」聲秒解決

【為什麼給他...】握手速度比貓貓快　牠零食被搶滿臉不悅XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366