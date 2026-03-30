勇士先盛後衰　3連勝遭金塊約基奇轟25分15籃板8助攻終結

記者杜奕君／綜合報導

沒有「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）的日子持續，金州勇士在王牌一哥持續因膝傷缺陣情況下，近日拉出3連勝優質表現。不過30日作客交手丹佛金塊，金塊王牌球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）強勢繳出25分、15籃板、8助攻全能數據，讓金塊下半場順利逆轉超前，最終金塊在主場以116比93贏球收下6連勝，勇士則無緣寫下4連勝佳績。

近期已經在為附加賽進行調整，灣區軍團即便一哥柯瑞尚未回歸，但球隊近期打出一波3連勝，今天則是挾帶著連勝氣勢踢館金塊主場。

開賽勇士就有不錯發揮，首節便取得28比23領先優勢。次節雙方一度險些擦槍走火爆發推擠，所幸衝突並未擴大。金塊雖然一度嘗試追近比分，但勇士即時穩住陣腳，半場打完仍取得53比46領先。

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不過下半場開打後，金塊攻勢全面展開，約基奇再度展現當代最強全能長人本領，單節率領金塊打出40比21猛烈反擊逆轉超前比分，末節金塊更是就此揚長而去，最終以23分之差在主場贏球拿下近期6連勝。

金塊全場以約基奇拿下25分、15籃板、8助攻最佳，莫瑞（Jamal Murray）20分、7助攻，全隊一共投進多達19顆三分球成為致勝關鍵。

至於無緣寫下4連勝的勇士方面，波辛基斯（Kristaps Porzingis）砍下23分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也有23分、5籃板、2助攻、2抄截貢獻。

▲約基奇砍下25分、15籃板、8助攻，率隊逆轉大勝勇士。（圖／路透）