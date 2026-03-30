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SGA轟30分將紀錄推進至135場　雷霆近15戰狂掃14勝

記者杜奕君／綜合報導

衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，在2025-26賽季例行賽尾聲狂拉尾盤，30日主場迎戰東區勁敵紐約尼克，雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟30分外帶3籃板、4助攻，除了將個人連續場次得分至少20分紀錄持續推進至「135場」，更率隊以111比100擊退尼克，雷霆近15戰狂掃14勝，持續以59勝16敗穩居聯盟龍頭。

近期終於能以「完全體」陣容出擊的雷霆，狀態持續表現火燙，今日面對本季可能的東區爭冠勁敵尼克來訪，兩隊開賽就呈現拉鋸激鬥，雷霆靠著吉爾吉斯-亞歷山大領軍飆分，尼克則由陣中王牌主將布朗森（Jalen Brunson）開火追分，半場打完雷霆僅以53比52微幅領先。

下半場開打後，雷霆雖然持續穩住領先局面，但尼克在末節靠著主戰長人唐斯（Karl-Anthony Towns）和布朗森內外連線，一度又追到僅兩分之差。

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不過關鍵時刻雷霆吉爾吉斯-亞歷山大展現領袖霸氣，連續強勢單打演出，率領雷霆決勝期一波10比0攻勢奠定勝果，最終以11分之差捍衛主場勝利。

雷霆此戰以吉爾吉斯-亞歷山大轟下30分最高，他也將連續場次個人得分至少20分的聯盟紀錄，持續推進來到135場，至於二當家威廉斯（Jalen Williams）則是貢獻22分，霍姆格倫（Chet Holmgren）16分、9籃板。

至於吞敗的尼克方面，王牌球星布朗森砍下全場最高32分、5籃板、5助攻，唐斯15分、18籃板，但全場尼克團隊僅獲得17次罰球機會，命中其中13球，至於雷霆則有高達38次罰球機會，命中31球，其中吉爾吉斯-亞歷山大個人就有16投13中。

如此罰球數懸殊差距，也讓尼克總教練布朗（Mike Brown）大動肝火，在比賽中不滿抗議，因此遭吹技術犯規，也成為雙方勝負關鍵所在。

▲吉爾吉斯-亞歷山大轟下30分，率領雷霆近15戰狂掃14勝。（圖／路透）

▲吉爾吉斯-亞歷山大轟下30分，率領雷霆近15戰狂掃14勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA吉爾吉斯-亞歷山大SGA雷霆尼克布朗森Shai Gilgeous-Alexander

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