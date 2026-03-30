道歉也按不掉刪除鍵！　蔡明里談亞太球場掌摑案：一巴掌讓歷史大賽失焦

▲台南亞太球場傳出觀眾掌摑工讀生事件，聯盟已介入處理並報警提告，施暴男遭起底是一名房仲。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）



記者胡冠辰／臺北報導

中華職棒2026年球季開打，臺南亞太棒球場昨（29日）日迎來具歷史意義的首戰，未料卻因球迷掌摑工讀生的脫序行為蒙上陰影。

前資深體育主播、現經營YouTube頻道「蔡明里團長」的蔡明里對此語重心長表示，這一巴掌不僅讓大賽失焦，更造成了法律難以彌補的身心創傷；他更揭露自己小學時曾遭體罰的陰影，直言：「這絕不是道個歉就能按個刪除鍵解決的。」

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一巴掌讓歷史大賽失焦！ 蔡明里：社會成本難以估計

亞太棒球場首戰本該是全臺職棒迷關注的焦點，如今卻因暴力事件佔據媒體版面；蔡明里今（30日）在臉書發文感嘆，「昨天亞太球場的一巴掌，完全讓這場具有歷史意義的大賽失焦」，他指出今天各大媒體報導焦點全是這起脫序暴行，賽事本身反而成了少數。

蔡明里認為，從整體社會觀點來看，這起暴力事件所帶來的社會負面影響與成本，「絕對遠超過他之後要付出的代價」。

揭童年被搧耳光陰影 憂受害工讀生「心理創傷」

對於受害工讀生的處境，蔡明里直言，受害者在身心兩方面受到的傷害，恐怕不是法律層面就能完全彌補的，「尤其是心理面......說個題外話，我小學的時候曾經被一位男老師搧了一巴掌，瞬間眼冒金星的感覺，幾十年後的我仍然忘不了」。

他以此切身之痛強調，這種心理陰影「絕不是道個歉或賠個幾萬元，就能將它按個刪除鍵解決的」，因此他目前最擔心的是工讀生的身心狀況，也由衷希望對方能堅強放下。

認同禍不及家人 但批施暴者：犯傻前考慮過別人嗎？



針對網路熱議的「肉搜」與「波及家屬」問題，蔡明里提出了不同視角的省思。雖然他認同「禍不及家人」的理念，但也點出社會觀點的矛盾，認為既然平時能「光宗耀祖」沾光，出事時家人朋友難免受累。

蔡明里雖不認同無限制肉搜，也覺得孩子是無辜的，但他對施暴者的行為極度不滿，痛批某些累犯、慣犯無視『法』與『理』，事發後只敢關掉社群逃避，「像這樣的人，他們在犯傻衝動前，有考慮到別人嗎？有考慮到家人嗎？有考慮到職場的同仁嗎？」

最後，蔡明里也提醒義憤填膺的社會大眾，應秉持「冤有頭債有主」的原則，在聲討正義時要拿捏分寸，「不要公親變事主才好」。