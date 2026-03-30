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亞太球場暴力男遭肉搜！　前統一獅球員方昶詠發聲：禍不及家人

▲▼台南亞太球場傳出觀眾掌摑工讀生事件，聯盟已介入處理並報警提告，施暴男遭起底是一名房仲。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

▲台南亞太球場傳出觀眾掌摑工讀生事件，聯盟已介入處理並報警提告，施暴男遭起底是一名房仲。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

記者胡冠辰／臺北報導

中華職棒新賽季臺南亞太國際棒球場昨（29日）首戰蒙上暴力陰影，一名情緒控管異常的中年男球迷因不滿走道管制，竟公然掌摑工讀生，離譜行徑引發全台公憤；對此前統一獅球員、現人氣YouTuber「豹子腿」方昶詠在Threads語重心長發聲，呼籲大眾在追求正義之餘應保持理智。

針對這起事件，曾效力於統一7-ELEVEn獅隊的方昶詠也發長文表達嚴正立場，他開宗明義強調：「動手就是不對」，認為暴力絕對不是解決問題的選項，更何況是對待基層工作人員，強調當事人必須為行為付出代價。

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然而，隨著網友起底施暴者身分，方昶詠也觀察到輿論開始波及家屬，他憂心表示：「禍不及家人」。

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方昶詠指出，雖然動手者可惡，但其太太與孩子是無辜的，不應替大人的錯誤承擔罵名或陰影，「甚至換個角度想，一個會在公共場合情緒失控動手的人，他的家人在家中，或許也是長期承受壓力的受害者也說不定。」

方昶詠最後呼籲大眾，應將關注點放在受傷工讀生的復原與球場紀律的維護，「讓社會的制裁留在犯錯的人身上，給他的家人留下一片清淨的空間。」

中華職棒大聯盟對此展現強硬態度，除了第一時間協助工讀生完成驗傷與報案，更正式宣告將該球迷列入永久黑名單，「終身禁止踏入中職球場」；而該施暴者被起底為房仲員工後，其任職公司也迅速發布聲明宣布將其開除。

目前全案已由警方受理偵辦，受害工讀生也表態將會告到底，社會各界紛紛表態力挺基層勞工，期盼透過法律途徑，讓失控的施暴者付出應有代價，維護棒球場應有的休閒品質。

關鍵字： 亞太球場、暴力事件、中職聯盟、工讀生攻擊、台南

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