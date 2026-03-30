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NBA首見　暴龍寫「31比0」絕地猛攻狂勝魔術52分

記者杜奕君／綜合報導

多倫多暴龍30日主場交手奧蘭多魔術，團隊打出一場「史詩級轟炸」進攻表現，暴龍在上半場一度打出「31比0」絕地猛攻，改寫聯盟自有官方數據統計以來新高紀錄，「龍王」巴恩斯（Scottie Barnes）全場貢獻23分、5籃板外帶生涯新高15助攻，率領暴龍以139比87痛宰魔術收下主場勝利。

「楓葉軍團」暴龍目前正在力保東區例行賽前6名，可直接晉級季後賽席次，今日迎戰魔術來訪，暴龍團隊雖然開賽還以14比20小幅落後，但隨後團隊進攻火力大爆發，從第1節中段到第2節初期，暴龍在這將近7分鐘時間內打出一波驚人「31比0」猛攻，讓對手魔術毫無招架之力。

暴龍一輪猛攻除了將落後局面逆轉為45比20領先，更是NBA史上自1997-98賽季加入「逐球紀錄」（Play by Play）以來的最猛攻勢表現。

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最終暴龍在巴瑞特（RJ Barrett）攻下全隊最高24分外帶3籃板、3助攻，巴恩斯23分、5籃板外帶生涯新高15助攻領軍下，以52分之差擊潰魔術。

魔術方面則以主力得分後衛班恩（Desmond Bane）17分最高，球隊一哥班凱羅（Paolo Banchero）則是手感欠佳，全場14投僅3中，拿下9分、5籃板、3助攻。

暴龍贏球後拿下2連勝，球隊目前42勝32敗守著東區第5名席次，但僅領先排名第7位的費城七六人1場勝差，後續戰況仍有極大變數。

▲暴龍今日打出「31比0」史無前例攻勢，在主場痛宰魔術。（圖／路透）

▲暴龍今日打出「31比0」史無前例攻勢，在主場痛宰魔術。（圖／路透）

關鍵字： NBA暴龍31比0魔術巴恩斯Scottie Barnes

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