比謝特14打數8K遭噓爆　1.26億美元轉戰大都會3戰陷低潮

▲比謝特（Bo Bichette）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

轉戰大都會的Bo Bichette（Bo Bichette）開季陷入低潮，他在休季以3年1.26億美元合約轉戰大都會，29日（台灣時間30日）在主場第3戰就遭到球迷噓聲。他賽後直言，「反而來得太晚了」，坦承自己打席內容不理想。

此戰大都會與海盜激戰至延長賽，比謝特在關鍵時刻未能建功。7局兩出局二、三壘時，他面對火球男蒙哥馬利（Mason Montgomery）投出的100.2英里（約161公里）速球揮空三振，成為全場噓聲的導火線。延長10局一出局二壘有人、追平契機下，他擊出游擊滾地球出局，再度錯失機會。

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比謝特開季前3場14打數僅敲1安，吞下8次三振，與過去以高接觸能力著稱的形象形成強烈對比。對於球迷反應，他坦言，「打席內容真的很糟，噓聲反而來得太晚。」

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）分析指出，比謝特在球數初期能擊中好球，但之後容易被引誘追打高於好球帶的球，導致出局。

值得一提的是，比謝特過去7年在藍鳥主要鎮守游擊，本季轉戰大都會後首度改守三壘。前一戰他曾發生傳球失誤，此役賽前也特別加強滾地球守備訓練。守備位置的變動，可能也對打擊節奏造成影響。

對於目前狀態，比謝特表示，「我必須更專注在打擊上，確實面對整個過程。想在這裡證明自己的心情太強烈了，只能重新找回原本的自己。」