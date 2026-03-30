好猛！坦圖重傷復出後飆新高32分　率塞爾提克連12季勇闖季後賽

記者杜奕君／綜合報導

波士頓塞爾提克主力砍將布朗（Jaylen Brown）雖然持續因傷缺陣，但本季「光速復出」的王牌球星坦圖（Jayson Tatum）在30日踢館夏洛特黃蜂之戰，全場繳出回歸以來最高的32分外帶5籃板、8助攻，率領綠衫軍以114比98大勝黃蜂，此戰贏球後，也確定塞爾提克連續12季都晉級東區季後賽。

上賽季在季後賽遭遇阿基里斯腱撕裂嚴峻傷勢，綠衫軍少主坦圖在本季奇蹟復出，雖然日前一度傳出因為整體效率不佳，個人心態受到影響，但今日在球隊雙星之一的布朗缺陣下，坦圖獨自帶隊找回強大戰力，全場23投12中，包含三分球10投5中，轟下復出以來新高的32分，也率隊以16分之差大勝。

這也是坦圖自傷癒復出11場比賽以來，個人首度單場得分飆破30分大關，另外球隊主力第六人普里查德（Payton Pritchard）此戰也轟下28分、6籃板、6助攻，同樣是贏球功臣。

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塞爾提克在此戰贏球後，本季至今戰績來到50勝24敗，正式成為繼底特律活塞之後，東區第2支晉級本季季後賽球隊，另外綠衫軍更是連續12季勇闖季後賽，也是連續5個賽季單季至少都拿下50勝，展現東區豪門勁旅霸氣。

▲坦圖轟下傷癒復出以來新高32分，更幫助塞爾提克連5季勇闖東區季後賽。（圖／路透）