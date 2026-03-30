運動雲

>

帕運泳將林育夙控訴遭打壓　自費出國比賽竟遭拒絕

▲▼ 泳渡澎湖灣／沒有雙手仍熱愛游泳　林育夙500公尺體驗完賽（圖／驊采整合行銷提供）

▲身障游泳選手林育夙。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

曾兩度獲頒總統教育獎、先天沒有雙手的游泳選手林育夙，近年持續投入訓練並爭取國際賽事機會。去年，他因無法取得公費補助，改以網路募款方式籌措出國比賽經費，卻未獲相關單位支持。他近日在臉書發文直言，運動部部長李洋上任時曾對外表示會「照顧選手」，自己因此抱持高度期待，如今實際遭遇卻讓人失望。

林育夙指出，今年1月他先行自費安排出國參賽行程，直到2月初才被中華帕拉林匹克總會通知可改採公費名義，但條件是需配合指定教練同行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為此，他不得不取消先前為教練與陪賽人員預訂的機票、住宿與交通，承擔約8萬元損失。不料3月5日又被告知，因轉機的杜拜機場遇襲，整團行程直接取消。

突如其來的變化讓林育夙難以接受，他質疑是否能改由其他地點轉機，但總會仍決定全面喊停。他進一步提出，希望至少已繳交的比賽報名費能由總會負擔，機票則自理，仍遭拒絕。

林育夙也透露，過去3年間已多次在臨出發前被取消或排除出國資格，導致多年未能站上國際舞台，他感嘆，「為國爭光」背後，其實藏著難以言說的心酸。

針對相關情事，帕總目前「內部會議中」，預計稍晚將對外針對此次事件有正式說法。

關鍵字： 帕運林育夙游泳運動部

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

練11年格鬥的飛鬥士台籃首秀　25分13籃板9助攻準大三元痛宰洋基

練11年格鬥的飛鬥士台籃首秀　25分13籃板9助攻準大三元痛宰洋基

2026 PUMA螢光夜跑　The DoDo Men Ian領軍跑出舒適圈

2026 PUMA螢光夜跑　The DoDo Men Ian領軍跑出舒適圈

10人應戰海神照樣飆分　胡瓏貿、杭特領軍攻破戰神主場

10人應戰海神照樣飆分　胡瓏貿、杭特領軍攻破戰神主場

NBA「地表最強175」球星將來台　湯瑪斯參與NBA未來之星邀請賽

NBA「地表最強175」球星將來台　湯瑪斯參與NBA未來之星邀請賽

快訊／攻城獅成功復仇　6人得分上雙主場撂倒特攻

快訊／攻城獅成功復仇　6人得分上雙主場撂倒特攻

旅日新星簡子傑再破1500公尺全國紀錄　確定達名古屋亞運參賽標

旅日新星簡子傑再破1500公尺全國紀錄　確定達名古屋亞運參賽標

快訊／球隊數據暨影片分析師驟逝　戰神全隊今繫黑絲帶銜哀出賽

快訊／球隊數據暨影片分析師驟逝　戰神全隊今繫黑絲帶銜哀出賽

這次還能躲掉禁賽？唐西奇猛砍41分又吞技術犯規　湖人收2連勝

這次還能躲掉禁賽？唐西奇猛砍41分又吞技術犯規　湖人收2連勝

快訊／弗利沙驚傳右手肘骨裂　戰神今日主場出賽緊急更換恩多入替

快訊／弗利沙驚傳右手肘骨裂　戰神今日主場出賽緊急更換恩多入替

一哥柯瑞復出再度延期　波辛基斯轟28分率領勇士3連勝

一哥柯瑞復出再度延期　波辛基斯轟28分率領勇士3連勝

【人類比我還奇怪】柴犬吹毛齜牙狂吠！美容師「神操作」牠傻眼

熱門新聞

看球變打人！觀眾毆打工讀生濺血 中職怒報警提告：將列黑名單

大聯盟第4人！村上宗隆前3戰連轟寫歷史　白襪遭逆轉慘吞3連敗

中年男暴走怒甩工讀生巴掌！　全英賽羽球金牌葉宏蔚：那一下真的很用力

林昱珉本季3A首戰挨轟吞敗　鄭宗哲連兩戰上壘

劉基鴻本壘遭觸殺！大巨蛋秒熄燈　葉總：再晚5秒會好一點

亞太球場暴力男遭肉搜！　前統一獅球員方昶詠發聲：禍不及家人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1觀眾毆工讀生濺血！中職報警提告

2大聯盟第4人！村上宗隆生涯前3戰連轟

3葉宏蔚：那一下真的很用力

4林昱珉本季3A首戰挨轟吞敗

5葉總：再晚5秒會好一點

最新新聞

1中信兄弟2026首場主題日！

2前統一球員方昶詠發聲：禍不及家人

3NBA首見！　暴龍「31比0」史詩級轟炸

4比謝特14打數8K被噓爆　

5樂天女孩開場被讚爆！暖心故事全曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

勝負還是應援？韓籍5姝給答案　南珉貞喊要贏：因為我們不一樣了

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

禾浩辰哽咽告白吳品潔　「我的世界因為妳變單純」

【賴清德沒有用的】柯文哲凱道怒喊：我不會屈服、不會投降

【這招很厲害耶】寶寶狂哭哄不好...攝影師蓋雙手輕拍＋用「鳴」聲秒解決

【為什麼給他...】握手速度比貓貓快　牠零食被搶滿臉不悅XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366