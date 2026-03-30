帕運泳將林育夙控訴遭打壓　自費出國比賽竟遭拒絕

▲身障游泳選手林育夙。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

曾兩度獲頒總統教育獎、先天沒有雙手的游泳選手林育夙，近年持續投入訓練並爭取國際賽事機會。去年，他因無法取得公費補助，改以網路募款方式籌措出國比賽經費，卻未獲相關單位支持。他近日在臉書發文直言，運動部部長李洋上任時曾對外表示會「照顧選手」，自己因此抱持高度期待，如今實際遭遇卻讓人失望。

林育夙指出，今年1月他先行自費安排出國參賽行程，直到2月初才被中華帕拉林匹克總會通知可改採公費名義，但條件是需配合指定教練同行。

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為此，他不得不取消先前為教練與陪賽人員預訂的機票、住宿與交通，承擔約8萬元損失。不料3月5日又被告知，因轉機的杜拜機場遇襲，整團行程直接取消。

突如其來的變化讓林育夙難以接受，他質疑是否能改由其他地點轉機，但總會仍決定全面喊停。他進一步提出，希望至少已繳交的比賽報名費能由總會負擔，機票則自理，仍遭拒絕。

林育夙也透露，過去3年間已多次在臨出發前被取消或排除出國資格，導致多年未能站上國際舞台，他感嘆，「為國爭光」背後，其實藏著難以言說的心酸。

針對相關情事，帕總目前「內部會議中」，預計稍晚將對外針對此次事件有正式說法。