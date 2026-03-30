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今井達也大聯盟初登板2.2局失4分　坦言：害怕被打蠻力投球

▲▼今井達也（圖／路透）

▲今井達也（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

太空人日籍投手今井達也30日（台灣時間）迎來大聯盟初登板，對戰天使先發2又2/3局失4分退場，雖然無關勝敗，但他坦言面對大聯盟打者時感受到「恐懼」，也直言仍有不少課題需要調整。

今井此役開局表現不俗，首局雖投出2次保送，但成功以直球三振楚奧特（Mike Trout），並化解危機無失分；第2局更送出2次三振、3上3下，前2局就累積4次三振，展現壓制力。隊友打線也給予火力支援，一度取得4分領先。

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不過第3局今井陷入亂流，先投出保送後遭楚奧特敲安，再連續保送形成滿壘，接著被索勒（Jorge Soler）鎖定滑球擊出清壘二壘打，隨後又被阿德爾（Jo Adell）補上適時安打，最終提前退場。此戰他共用74球，其中僅36球為好球，好球率不到5成，控球問題成為關鍵。

談到初登板心情，今井表示，「本來是想好好享受比賽，但因為和日本不同的氛圍，久違地感到緊張，整體感覺和平常不太一樣。」他也點出控球不穩並非單純因為緊張，「比較像是機制問題，加上有點用蠻力去投，這點是最不好的地方。」

首次站上大聯盟投手丘，面對眾多強打者，他也坦言感受到「恐懼」。談到與日本打者的差異，他表示：「大聯盟打者有能力把接近100英里的直球輕鬆擊回，多少會讓人害怕被打，那種對對手能力的感受，雖然不是焦躁，但轉化成一點恐懼，讓我今天有點變成用蠻力在投球。」並將過度用力視為需要反省的部分。

此外，今井也提到環境適應問題，「投手丘的傾斜和日本差很多，本來想照日本的方式投，但很難適應，必須要調整去符合大聯盟的規格。」他強調會盡快找到適合的投球機制。

對於本場表現，他坦言仍有進步空間，「感覺到自己在訓練和努力上還不足，之後會更嚴格、更自律去面對。」同時也指出變化球仍需提升，「除了直球和滑球，指叉球、變速球的精準度還要再提高，不然很難在這個層級競爭。」

儘管個人初登板不盡理想，但太空人最終仍以9比7擊敗天使，拿下勝利。對於球隊贏球，今井則直言「沒有特別安心」，顯示他對自身表現仍有高度要求，也將目光放在下一場登板的修正與進步。

關鍵字： 今井達也大聯盟太空人控球問題初登板

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