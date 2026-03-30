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中年男暴走怒甩工讀生巴掌！　全英賽羽球金牌葉宏蔚：那一下真的很用力

▲ 亞太球場傳出觀眾攻擊工讀生事件，聯盟已介入處理並報警提告。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

▲亞太球場傳出觀眾攻擊工讀生事件，聯盟已介入處理並報警提告。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

記者胡冠辰／臺北報導

中華職棒新賽季點燃戰火，臺南亞太棒球場的開幕戰卻發生令人遺憾的場外衝突，一名中年男性球迷因不服從走道管制規範，竟情緒失控對著現場工作人員狠甩巴掌。

這段引發眾怒的施暴影片在網路上瘋傳，更有眼尖球迷發現，奪下全英羽球公開賽冠軍的國手葉宏蔚恰巧在旁目睹一切，意外成為這起社會事件的另類焦點。

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根據網路上曝光的現場畫面顯示，當時亞太棒球場的工讀生正依法執行勤務，要求該名球迷離開管制區域；然而該男子不僅拒絕配合、大聲叫囂，隨後更直接出手重擊工讀生臉部。

令人意外的是，臺灣羽球名將葉宏蔚正好站在事發地點後方，完整目擊了這起突發的暴力行為。

他在畫面中流露出的錯愕神情被網友截圖討論，不少人紛紛留言指出「葉宏蔚看起來很驚恐」；對此趁著賽季空檔前往看球的葉宏蔚，事後也在個人社群平台上發聲，證實自己當時就坐在鄰近區域，並對該球迷的施暴行徑驚呼：「那一下真的很用力」。

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事實上，葉宏蔚日前才剛與搭檔詹又蓁在BWF超級1000等級的全英羽球公開賽中大放異彩；兩人在混雙金牌戰以直落二的優異表現擊退法國強敵成功登頂。

這面金牌不僅刷新了臺灣混雙的歷史最佳戰績，更讓他們成為繼女單戴資穎、男單周天成之後，臺灣羽壇史上第3組勇奪千分級大賽殊榮的頂尖好手；沒想到帶著榮耀歸國休假、南下支持國內棒球賽事，竟會碰上如此脫序的插曲。

針對這起球場暴力案，中華職棒聯盟展現強硬態度，除了第一時間協助受害工讀生完成驗傷程序外，聯盟已正式向警方報案提告，並宣告將該名動手男子列入不受歡迎的永久黑名單，終身禁止踏入中職球場。

該名施暴者的真實身分起底為房仲業員工，其任職公司在事件爆發後已迅速祭出開除處分；目前全案已交由警方介入偵辦，社會各界亦齊聲譴責暴力，堅定支持受害者透過法律途徑告到底，讓施暴者為其失控行為付出應有的代價。

關鍵字： 亞太球場、暴力事件、中職聯盟、工讀生攻擊、台南、影音

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