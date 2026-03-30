葉力奇生涯代打首轟定勝負　釀酒人灌6分瘋狂逆轉橫掃白襪

▲葉力奇（Christian Yelich）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

密爾瓦基釀酒人30日（台灣時間）上演驚天逆轉秀，在一度0比4、2比7落後的劣勢下，最終於American Family Field以9比7擊敗芝加哥白襪，完成開季3連戰橫掃。其中關鍵一擊來自葉力奇（Christian Yelich），他在8局下代打敲出生涯首支代打全壘打，一棒逆轉戰局。

葉力奇此戰在8局2出局、2好球情況下，轟出3分砲，這支全壘打幾乎擦過球場屋頂後繞過右外野界外竿，成為勝負分水嶺。他賽後直言，「第一次代打全壘打就發生在這種情況，真的很棒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

釀酒人此役從開賽就陷入苦戰，第1局尚未拿到出局數就被攻下4分，第3局更擴大至2比7落後。不過球隊展現韌性一路追分，第8局灌進6分完成逆轉。葉力奇表示，「這就是我們的球隊，我們有很多一起打過去年的球員，經歷過高低起伏，也曾在落後時逆轉勝。」

他透露比賽過程中隊友不斷在休息區互相打氣，「大家都在說沒問題，我們還在這場比賽裡，一點一點追回來。」

8局攻勢中，倫吉佛（Luis Rengifo）先敲出2分打點安打將比分追近，接著葉力奇登場完成致命一擊。這也是球隊連續兩次在「2出局、2好球」情境下敲出關鍵長打。

釀酒人終結者梅吉爾（Trevor Megill）表示，「讓對手每個打者都投到7球真的很消耗，這就是我們的打法。」

值得一提的是，葉力奇生涯並不常代打，此役之前僅有37次代打經驗，且沒有任何長打。總教練墨菲（Pat Murphy）說，「代打很困難，但他帶著13年的經驗與自信上場，每一球都在拚，這就是他成為領袖的原因。」

葉力奇也坦言，「我們整場都在拚戰，雖然一開始陷入困境，但大家一直告訴彼此，把差距縮小，給自己最後的機會。」

儘管僅是開季前3場比賽，釀酒人已展現驚人火力，累計攻下29分、OPS達0.972，氣勢正盛。