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岡本和真大聯盟首轟出爐　披外套、潑水慶祝直呼「都和日本不同」

▲岡本和真。（圖／路透）

▲岡本和真。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

效力多倫多藍鳥的岡本和真，30日（台灣時間）對奧克蘭運動家之戰敲出大聯盟生涯首轟，幫助球隊以5比2奪勝、開季3連勝。賽後在隊友祝福下體驗「潑水慶祝」，談起大聯盟初體驗直言「一切都不同，每天都在學習」。

岡本此戰以第5棒、三壘手先發，第4局面對約155公里速球，將球掃向反方向右中間形成陽春砲，這不僅是大聯盟首轟，也是日美通算第249轟。他賽後表示，「每天都希望能為球隊做出貢獻，今天能先敲出一支很好。」也強調上場目標不只是全壘打，「而是希望能幫助球隊，讓這樣的表現越來越多。」

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談到首次穿上球隊專屬「全壘打外套」，岡本笑說，「在日本就覺得很帥，沒想到自己也能穿上，真的很好。」而在英雄訪問過程中，還被小葛雷諾等隊友潑冰水祝賀，他直呼，「這些都是日本沒有的慶祝方式，很開心，也會更努力。」

面對大聯盟環境，岡本坦言仍在適應，「從球場氛圍到所有一切都和日本不同，所以每天都在學習。」他也提到，無論打第幾棒，「都會做好準備，在被安排的位置繳出結果。」

對於打擊內容，他表示自己仍在不斷嘗試與調整，「每天都一樣，會看資料，但實際站上打席還是會不同。」談到首轟當下的感覺，他說，「有確實擊中，所以覺得應該是全壘打。」

此外，岡本也提到在大聯盟初期的收穫，「才剛開始而已，一整季很長，希望能健康打完，做好自己該做的事。」他強調無論好壞狀況都會出現，「重要的是持續準備，讓自己能在場上競爭。」

值得一提的是，岡本在前三戰分別擔任第7棒、第4棒與第5棒，逐步展現穩定輸出。隨著首轟開張，也讓他在新天地的存在感快速提升，為接下來球季開啟良好開端。

▲岡本和真。（圖／路透）

▲岡本和真。（圖／路透）

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