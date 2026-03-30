暖！隊友中文齊喊「加油」　王彥程韓職首勝：謝謝自己變強的決心

▲王彥程韓職首勝 。（圖／悍創經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

今年轉戰韓職韓華鷹的台灣左投王彥程，29日在大田主場主投5.1局失3分，在隊友火力掩護下拿下本季首勝，他賽後感性表示，「這一勝熬很久」，也對自己喊話「謝謝一直有變強的決心。」

在韓華鷹官方頻道釋出的影片中可以看到，王彥程賽前牛棚就感受到滿滿「隊友愛」，柳賢振、文東珠等人在後方關注。牛棚練習結束後，教練團與隊友逐一擊掌鼓勵，從捕手鄭奎賢開始用中文喊「加油」，隨後此起彼落的應援聲在牛棚迴盪，溫馨畫面引發台韓球迷熱議。

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王彥程在旅外生涯7年後站上一軍投手丘，此戰繳出5.1局失3分表現，韓華打線火力全開，包括姜白虎轉隊後首轟，最終以10比4擊敗Kiwoom英雄。他在賽後接受電視台訪問時，還用韓文喊出「韓華最強」口號，也吸引韓國球迷關注。

談到這場等待已久的首勝，王彥程表示：「進職業（日職、韓職）六七年了，我覺得真的熬很久，也讓大家等很久，終於在今天拿到這一勝。」至於賽後落淚，他說：「因為家人有來現場，很感動，阿嬤、姊姊，還有女友都有來。」

他也對自己喊話：「歡迎來到韓國，希望之後可以有更好的表現。這是一場對我非常重要的勝利，因為是職業一軍首勝，有一種『真的開始了』的感覺。」

回顧本場投球內容，他坦言前5局執行策略到位，「和捕手、投手教練有討論，就是積極攻擊好球帶，前面做得不錯。」不過第6局首名打者觸身球成為轉折，「那一球蠻可惜，也因此造成後面危機，沒能完成該局就退場。」他也提到，曲球是目前最想加強的部分，還有其他球種尚未完全運用，希望未來能更靈活搭配。至於4局上補位完成接球美技，他則謙虛表示，「平常都有練習，剛好比賽用得到。」

對於首勝心情，他直言：「真的很開心，其實從前一天就開始緊張，但能和這些很親切的隊友、很棒的團隊一起，在這麼漂亮的球場比賽，我覺得很幸福。」

這一勝對他而言不只是結果，更是新的起點。「這給我很大的信心，我覺得現在是一個好的方向，過去都只是經驗與過程。謝謝自己一直有想變強的決心，也希望未來不要忘記這份心情。」

▲王彥程韓職首勝 。（圖／悍創經紀提供）