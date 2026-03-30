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林昱珉本季3A首戰挨轟吞敗　鄭宗哲連兩戰上壘

▲中華隊投手林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

剛結束經典賽賽事返隊，響尾蛇體系台灣左投林昱珉從3A出發，30日（台灣時間）迎來本季首戰，不過先發4局失5分，承擔敗戰。

林昱珉對戰水手3A首局即面臨考驗，被敲安打後雖連續解決2名打者，但隨後投出保送，遭威斯登（Patrick Wisdom）轟出3分砲。不過他隨後送出本季首次三振，穩住陣腳。第2局回穩，演出3上3下；第3局雖再被敲安打並出現長打，但最終以滾地球化解危機。3局下隊友打線爆發，一輪猛攻將比數追成3比3平手。

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然而第4局林昱珉再度陷入亂流，遭連續3支安打失分，球隊再度落後。響尾蛇3A最終未能反撲，以4比9落敗。林昱珉此役投4局用73球，其中48球為好球，被敲7安打（含1轟），送出2次三振、1次保送，失5分，防禦率11.25，吞下敗投。

水手3A先發則是先前代表韓國參加經典賽的美韓混血丹寧（Dane Dunning）他投3局，挨4安打，包含1轟，奪6K，失3分，無關勝敗。

紅襪3A鄭宗哲擔任先發二壘手、排第6棒出賽，首打席擊出三壘飛球，第2打席擊出左外野飛球，第3打席選到保送，第4打席遭三振。此戰3打數無安打、1次三振，另有1次保送，連續兩場上壘，打擊率為0.143。

此外，台美混血好手龍恩（Jonathon Long）在小熊3A擔任第2棒、指定打擊，對戰守護者3A繳出5打數無安打、1次三振，打擊率略降至0.250。

關鍵字： 林昱珉經典賽3A比賽響尾蛇水手

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