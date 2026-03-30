村上宗隆3戰連轟寫日本第一！輸球不甘心：完全不在意紀錄

▲村上宗隆。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

白襪日籍強打村上宗隆（Murakami Munetaka）在大聯盟開季持續火燙，29日（台灣時間30日）對戰釀酒人敲出連續第3場全壘打，成為日本球員史上首位達成出道3戰連發的打者。儘管寫下歷史紀錄，他受訪時仍強調「完全不在意」，直言目前更重要的是修正自身課題。

此戰村上首次以「第2棒、一壘手」先發，第2局兩出局時鎖定球路，一棒轟向右外野，完成連3戰開轟壯舉。這不僅是日本球員首見，在大聯盟史上也僅是第4人達成。

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談到球隊苦吞開季3連敗，村上坦言，「能贏的比賽卻輸掉真的很不甘心，不過明天還要移動到邁阿密比賽，會好好切換心情繼續努力。」

雖然連續開轟狀態火熱，但村上對自己要求嚴格，「課題也確實出現了，像是外角的選球、右投手由上往下的角度，這些都是自己的課題。與其說打得很好，不如說能明確看到問題其實是很好的事。」

對於締造大聯盟史上第4人紀錄，他則相當淡定，「很坦率地說很開心，也不知道有這個紀錄。不過我們的工作就是持續做好該做的事，不論好壞都會持續準備並努力。」

至於外界關注的紀錄意義，村上更直言，「當然很開心，但完全沒有放在心上，還有159場比賽，球季結束時的成績才是目標。開季好不代表最後會怎樣。」

針對右投手帶來的壓制，他也說明調整方向，「整體來說是目光鎖定、練習中對球的判斷、以及在預想軌道內揮棒等等，方法有很多，不懂的地方也會多請教他人。」

談到這發全壘打是打到外野手手套才過牆，村上透露當下其實沒有十足把握，「球路很好，但有點被擠壓到，覺得可能飛太高，一邊跑一邊想『拜託進去』。」

另外，看到同為日本重砲的岡本和真也開轟，他表示，「當然會被刺激，我們才剛開始，接下來還要繼續努力。」

總結這一轟的能掌握內角低卡特球的感想，村上給自己「100分」，但仍保留進步空間，「結果來說是100分，但其實還有很多可以更好處理的球，還有可以再精進的地方。」

面對對手釀酒人是上季勝率第一的強隊，他則認為勝利本就不易，「在日本也是一樣，贏球本來就很難。不管在哪裡都一樣，運動就是有勝負，勝利本來就不容易。」