大聯盟第4人！村上宗隆前3戰連轟寫歷史　白襪遭逆轉慘吞3連敗

▲村上宗隆。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

白襪日籍重砲村上宗隆在大聯盟開季展現驚人長打火力，30日（台灣時間）對戰釀酒人敲出連續第3場全壘打，成為大聯盟史上第4位達成生涯前3戰連轟的球員，同時也是日本球員與白襪隊史首見紀錄。不過白襪此戰在一度領先5分情況下遭到逆轉，最終以7比9落敗，苦吞開季3連敗。

村上此役擔任「第2棒、一壘手」先發出賽，首打席選到保送並替隊友攻勢鋪路，第2局兩出局時鎖定內角低卡特球，一棒掃向右外野，擊出本季第3轟。這發全壘打擊球初速102.1英里（約164.3公里）、飛行距離375英尺（約114公尺），仰角38度，展現極佳擊球品質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大聯盟史上，能在出道起連續3場開轟的球員並不多，村上成為繼史托瑞（Trevor Story）、路易斯（Kyle Lewis）與諾爾（Jhonkensy Noel）之後第4人，締造歷史新頁。

然而白襪未能守住領先優勢，前3局打完還以7比2領先，但6局開始被追分，第8局更遭葉力奇（Christian Yelich）轟出逆轉3分砲，一口氣失掉6分，戰局瞬間翻轉。村上後續3打席吞下3次三振，包括9局關鍵打席也未能建功。

回顧村上開季表現，首戰在大比分落後時敲出大聯盟生涯首轟，成為史上第6位出道戰開轟的日本球員；第2戰升上第4棒後再度開轟，連兩場開季開轟為日本球員20年來首見，如今再添第3轟，長打火力全面爆發。

儘管個人表現亮眼，但白襪近年戰績低迷，連續3年吞下百敗，本季開季依舊未能開胡。村上連3戰開轟卻無法幫助球隊拿下勝利，成為「空砲」