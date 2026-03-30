運動雲

>

大聯盟第4人！村上宗隆前3戰連轟寫歷史　白襪遭逆轉慘吞3連敗

▲村上宗隆。（圖／路透）

▲村上宗隆。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

白襪日籍重砲村上宗隆在大聯盟開季展現驚人長打火力，30日（台灣時間）對戰釀酒人敲出連續第3場全壘打，成為大聯盟史上第4位達成生涯前3戰連轟的球員，同時也是日本球員與白襪隊史首見紀錄。不過白襪此戰在一度領先5分情況下遭到逆轉，最終以7比9落敗，苦吞開季3連敗。

村上此役擔任「第2棒、一壘手」先發出賽，首打席選到保送並替隊友攻勢鋪路，第2局兩出局時鎖定內角低卡特球，一棒掃向右外野，擊出本季第3轟。這發全壘打擊球初速102.1英里（約164.3公里）、飛行距離375英尺（約114公尺），仰角38度，展現極佳擊球品質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大聯盟史上，能在出道起連續3場開轟的球員並不多，村上成為繼史托瑞（Trevor Story）、路易斯（Kyle Lewis）與諾爾（Jhonkensy Noel）之後第4人，締造歷史新頁。

然而白襪未能守住領先優勢，前3局打完還以7比2領先，但6局開始被追分，第8局更遭葉力奇（Christian Yelich）轟出逆轉3分砲，一口氣失掉6分，戰局瞬間翻轉。村上後續3打席吞下3次三振，包括9局關鍵打席也未能建功。

回顧村上開季表現，首戰在大比分落後時敲出大聯盟生涯首轟，成為史上第6位出道戰開轟的日本球員；第2戰升上第4棒後再度開轟，連兩場開季開轟為日本球員20年來首見，如今再添第3轟，長打火力全面爆發。

儘管個人表現亮眼，但白襪近年戰績低迷，連續3年吞下百敗，本季開季依舊未能開胡。村上連3戰開轟卻無法幫助球隊拿下勝利，成為「空砲」

關鍵字： 村上宗隆白襪大聯盟全壘打釀酒人

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

看球變打人！觀眾毆打工讀生濺血 中職怒報警提告：將列黑名單

看球變打人！觀眾毆打工讀生濺血 中職怒報警提告：將列黑名單

大聯盟第4人！村上宗隆前3戰連轟寫歷史　白襪遭逆轉慘吞3連敗

大聯盟第4人！村上宗隆前3戰連轟寫歷史　白襪遭逆轉慘吞3連敗

劉基鴻本壘遭觸殺！大巨蛋秒熄燈　葉總：再晚5秒會好一點

劉基鴻本壘遭觸殺！大巨蛋秒熄燈　葉總：再晚5秒會好一點

張洺瑀吞2K後倒吃甘蔗敲超前安、謝林岳谷串聯　後藤光尊說給絕對信任

張洺瑀吞2K後倒吃甘蔗敲超前安、謝林岳谷串聯　後藤光尊說給絕對信任

悍將17安平隊史紀錄、久違開季首戰勝　後藤把執教首勝球轉送給威戈神

悍將17安平隊史紀錄、久違開季首戰勝　後藤把執教首勝球轉送給威戈神

李超完美拆彈保勝投！梅賽鍶激動連3抱　加碼請客麥當勞、星巴克

李超完美拆彈保勝投！梅賽鍶激動連3抱　加碼請客麥當勞、星巴克

郭嚴文可能披黃衫挑戰百轟！平野惠一說要防「最壞狀況」、點蘇緯達加油

郭嚴文可能披黃衫挑戰百轟！平野惠一說要防「最壞狀況」、點蘇緯達加油

HVL／東山完成隊史第二度三連霸收第八冠　豐商五局逆轉華僑封王

HVL／東山完成隊史第二度三連霸收第八冠　豐商五局逆轉華僑封王

范國宸首局炸裂兩分砲、3安猛打奪MVP　歸功洋砲邦力多首安是轉捩點

范國宸首局炸裂兩分砲、3安猛打奪MVP　歸功洋砲邦力多首安是轉捩點

東超亞軍領航猿返台險踢鐵板！盧峻翔末節飆12分逆轉洋基　卡米諾斯怒批「全隊宿醉」

東超亞軍領航猿返台險踢鐵板！盧峻翔末節飆12分逆轉洋基　卡米諾斯怒批「全隊宿醉」

【人類比我還奇怪】柴犬吹毛齜牙狂吠！美容師「神操作」牠傻眼

熱門新聞

看球變打人！觀眾毆打工讀生濺血 中職怒報警提告：將列黑名單

大聯盟第4人！村上宗隆前3戰連轟寫歷史　白襪遭逆轉慘吞3連敗

劉基鴻本壘遭觸殺！大巨蛋秒熄燈　葉總：再晚5秒會好一點

張洺瑀吞2K後倒吃甘蔗敲超前安、謝林岳谷串聯　後藤光尊說給絕對信任

悍將17安平隊史紀錄、久違開季首戰勝　後藤把執教首勝球轉送給威戈神

李超完美拆彈保勝投！梅賽鍶激動連3抱　加碼請客麥當勞、星巴克

讀者回應

﻿

熱門新聞

1觀眾毆工讀生濺血！中職報警提告

2大聯盟第4人！村上宗隆生涯前3戰連轟

3葉總：再晚5秒會好一點

4張洺瑀吞2K後敲2安　當開路超稱職

5悍將久違開季首戰勝　後藤把首勝球送他

最新新聞

1「打工讀生巴掌」遭肉搜是房仲　公司發聲火速開除

2林昱珉本季3A首戰挨轟吞敗

320歲工讀生遭打巴掌　妹妹：絕對告到底

4村上宗隆3戰連轟寫日本第一！輸球不甘心

5大聯盟第4人！村上宗隆生涯前3戰連轟

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

勝負還是應援？韓籍5姝給答案　南珉貞喊要贏：因為我們不一樣了

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

【這招很厲害耶】寶寶狂哭哄不好...攝影師蓋雙手輕拍＋用「鳴」聲秒解決

【為什麼給他...】握手速度比貓貓快　牠零食被搶滿臉不悅XD

禾浩辰哽咽告白吳品潔　「我的世界因為妳變單純」

【賴清德沒有用的】柯文哲凱道怒喊：我不會屈服、不會投降
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366