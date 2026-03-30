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UVL／臺師男排隔5季重返榮耀、收隊史第24冠　MVP温逸凱哭了

▲臺灣師以直落三甜蜜擊敗中原復仇，睽違5季重返榮耀。大仁科大展現韌性，最終以3比2險勝收季軍（圖／大專體總提供）

▲臺灣師以直落三甜蜜擊敗中原復仇，睽違5季重返榮耀。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

114學年度 UVL 大專排球聯賽公開一級決賽今日在天母北市大體育館圓滿收兵。男子組冠軍戰上演「雙雄對決」，由臺灣師大挑戰尋求衛冕的中原大學。最終臺灣師大展現強烈求勝意志，以直落三（25比23、25比16、25比15）甜蜜復仇，睽違5季重返榮耀，順利奪下心心念念的隊史第24冠。大二主將温逸凱賽後流下英雄淚，並成功榮膺本屆最有價值球員（MVP）。

「劇本都寫好了！這回換我們為臺師拿回冠軍盃！」温逸凱賽後激動表示。本場比賽他與隊長張祐晨聯手拿下26分，徹底封鎖衛冕軍中原大學的防線。儘管第一局一度落後4分，但全隊發揮強大向心力，靠著特別演練的戰術化險為夷。温逸凱透露賽前極度緊張，「很多人都在流手汗，畢竟一年只有一次這個大場面，還好有互相鼓勵，後面越打越順。」

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▲臺灣師以直落三甜蜜擊敗中原復仇，睽違5季重返榮耀。大仁科大展現韌性，最終以3比2險勝收季軍（圖／大專體總提供）

▲臺灣師以直落三甜蜜擊敗中原復仇，睽違5季重返榮耀。（圖／大專體總提供）

曾經率領臺師完成史無前例13連霸的執行教練張恩崇，看著孩子們重返榮耀，感觸良多。他認為今年贏球的關鍵在於「雙向溝通」，「以往都是課表開了就執行，今年孩子們會跟我討論訓練方向，獲得不錯的成效。」即將畢業的隊長張祐晨也感性說道，雖然開局沒發揮好，但感謝學弟們扛住壓力，彌補了前幾年的遺憾。

率先登場的男子組季軍戰則上演馬拉松式大戰，國北教大與大仁科大鏖戰137分鐘。第一局雙方就9度「deuce」，大仁科大展現韌性，最終以3比2（34比32、25比20、23比25、12比25、15比13）險勝。

▲大仁科大展現韌性，最終以3比2險勝收季軍。（圖／大專體總提供）

▲大仁科大展現韌性，最終以3比2險勝收季軍。（圖／大專體總提供）

這是大仁科大近14屆以來的最佳戰績，執行教練葉丁嘉表示，雖然第三、四局節奏一度亂掉，但第四局刻意調度讓主力休息、全力拚第五局的策略奏效。拿下最後一分的曾茂聰霸氣表示：「不管最後一分還是第14分，就是盡全力為球隊得分，不要緊張。」國北教大李元雖轟下全場最高的32分，可惜球隊仍以第四名收場。

關鍵字： 臺灣師大中原大學UVL排球温逸凱MVP

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