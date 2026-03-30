UVL／北市大女排連霸奪隊史第9冠！中信學院成軍3年寫亞軍驚奇

▲臺北市立大學展現衛冕軍強大實力，成功收下隊史第9座冠軍。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

114學年度UVL大專排球聯賽公開女子一級決賽今日於天母北市大體育館圓滿落幕。地主臺北市立大學展現衛冕軍強大實力，在決賽以3比1力退本屆「大黑馬」中信金融管理學院，成功收下隊史第9座冠軍，也是近6年來的第5冠。成軍僅3年的中信學院雖屈居亞軍，但也寫下隊史最佳紀錄。季軍戰則由高雄師大再度擊敗臺灣師大，寫下連續6季奪得季軍的「保三」神話。

冠軍戰由尋求連霸的北市大對上成軍第3年便殺入決賽的中信學院。北市大首局發揮穩定，以25比18先聲奪人，隨後中信學院在蔡幼群單場轟下24分的火燙表現下，以25比22扳回一城。然而，北市大展現深厚板凳深度，陳莉鈞16分、林良黛14分及許恆芸14分多點開花，終場以25比18、22比25、25比18、25比18守住勝果。

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▲地主臺北市立大學展現衛冕軍強大實力，在決賽以3比1力退本屆中信金融管理學院，收下隊史第9冠。（圖／大專體總提供）

北市大執行教練「小牛」鄧衍敏賽後感性表示，接手球隊13年，感謝校方資源與企業贊助，「北市大的特色就是人人皆兵，雖然每年獨招名額有限，但每一位球員都很重要。今天黃惠婷在關鍵時刻的攔網與得分，補足了主力甘可慧狀態波動的空缺。」今日也是北市大姐妹檔陳莉鎔、陳莉鈞在 UVL最後一次合體，姐姐陳莉鎔自豪表示：「最好的防守就出現在這場比賽。」

中信學院執行教練莊明叡賽後給予選手「100分」的高評價。他坦言，面對北市大這種等級的對手，必須打得非常完美才有機會，「輸球主因是接發球不到位率太高，讓舉球員修正球過多。但以成軍3年的資歷能拿到亞軍，選手表現已經很棒了。」

攻下全場最高分的蔡幼群表示，很榮幸能加入這個具有東山高中體系的團隊，「希望學妹們能對自己更有信心，好好享受比賽。」

季軍戰由高雄師大對決臺灣師大。高師大憑藉優異的發球策略破壞臺師大組織，在陳思妤26分與黃珮甄22分「雙箭頭」發威下，以3比1（24比26、25比16、25比17、25比21）逆轉獲勝。這也是高師大自109學年度起，連續第6個賽季奪得季軍。

▲季軍戰則由高雄師大再度擊敗臺灣師大，寫下連續6季奪得季軍的「保三」神話。（圖／大專體總提供）

高師大教練黃偉翔指出，球員對臺師大的攻防策略執行徹底，「發球成功破壞對手一傳，才好做防守反擊。」大四生黃珮甄在生涯最後一場大專賽事表現滿意，感謝教練團與隊友間的滿分默契。