運動雲

>

UVL／北市大女排連霸奪隊史第9冠！中信學院成軍3年寫亞軍驚奇

▲臺北市立大學展現衛冕軍強大實力，成功收下隊史第9座冠軍。（圖／大專體總提供）

▲臺北市立大學展現衛冕軍強大實力，成功收下隊史第9座冠軍。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

114學年度UVL大專排球聯賽公開女子一級決賽今日於天母北市大體育館圓滿落幕。地主臺北市立大學展現衛冕軍強大實力，在決賽以3比1力退本屆「大黑馬」中信金融管理學院，成功收下隊史第9座冠軍，也是近6年來的第5冠。成軍僅3年的中信學院雖屈居亞軍，但也寫下隊史最佳紀錄。季軍戰則由高雄師大再度擊敗臺灣師大，寫下連續6季奪得季軍的「保三」神話。

冠軍戰由尋求連霸的北市大對上成軍第3年便殺入決賽的中信學院。北市大首局發揮穩定，以25比18先聲奪人，隨後中信學院在蔡幼群單場轟下24分的火燙表現下，以25比22扳回一城。然而，北市大展現深厚板凳深度，陳莉鈞16分、林良黛14分及許恆芸14分多點開花，終場以25比18、22比25、25比18、25比18守住勝果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲地主臺北市立大學展現衛冕軍強大實力，在決賽以3比1力退本屆中信金融管理學院，收下隊史第9冠。（圖／大專體總提供）

▲地主臺北市立大學展現衛冕軍強大實力，在決賽以3比1力退本屆中信金融管理學院，收下隊史第9冠。（圖／大專體總提供）

北市大執行教練「小牛」鄧衍敏賽後感性表示，接手球隊13年，感謝校方資源與企業贊助，「北市大的特色就是人人皆兵，雖然每年獨招名額有限，但每一位球員都很重要。今天黃惠婷在關鍵時刻的攔網與得分，補足了主力甘可慧狀態波動的空缺。」今日也是北市大姐妹檔陳莉鎔、陳莉鈞在 UVL最後一次合體，姐姐陳莉鎔自豪表示：「最好的防守就出現在這場比賽。」

中信學院執行教練莊明叡賽後給予選手「100分」的高評價。他坦言，面對北市大這種等級的對手，必須打得非常完美才有機會，「輸球主因是接發球不到位率太高，讓舉球員修正球過多。但以成軍3年的資歷能拿到亞軍，選手表現已經很棒了。」

攻下全場最高分的蔡幼群表示，很榮幸能加入這個具有東山高中體系的團隊，「希望學妹們能對自己更有信心，好好享受比賽。」

季軍戰由高雄師大對決臺灣師大。高師大憑藉優異的發球策略破壞臺師大組織，在陳思妤26分與黃珮甄22分「雙箭頭」發威下，以3比1（24比26、25比16、25比17、25比21）逆轉獲勝。這也是高師大自109學年度起，連續第6個賽季奪得季軍。

▲季軍戰則由高雄師大再度擊敗臺灣師大，寫下連續6季奪得季軍的「保三」神話。（圖／大專體總提供）

▲季軍戰則由高雄師大再度擊敗臺灣師大，寫下連續6季奪得季軍的「保三」神話。（圖／大專體總提供）

高師大教練黃偉翔指出，球員對臺師大的攻防策略執行徹底，「發球成功破壞對手一傳，才好做防守反擊。」大四生黃珮甄在生涯最後一場大專賽事表現滿意，感謝教練團與隊友間的滿分默契。

關鍵字： 北市大中信學院高雄師大UVL女子排球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

看球變打人！觀眾毆打工讀生濺血 中職怒報警提告：將列黑名單

看球變打人！觀眾毆打工讀生濺血 中職怒報警提告：將列黑名單

劉基鴻本壘遭觸殺！大巨蛋秒熄燈　葉總：再晚5秒會好一點

劉基鴻本壘遭觸殺！大巨蛋秒熄燈　葉總：再晚5秒會好一點

張洺瑀吞2K後倒吃甘蔗敲超前安、謝林岳谷串聯　後藤光尊說給絕對信任

張洺瑀吞2K後倒吃甘蔗敲超前安、謝林岳谷串聯　後藤光尊說給絕對信任

李超完美拆彈保勝投！梅賽鍶激動連3抱　加碼請客麥當勞、星巴克

李超完美拆彈保勝投！梅賽鍶激動連3抱　加碼請客麥當勞、星巴克

悍將17安平隊史紀錄、久違開季首戰勝　後藤把執教首勝球轉送給威戈神

悍將17安平隊史紀錄、久違開季首戰勝　後藤把執教首勝球轉送給威戈神

亞太首位開球嘉賓！盧廣仲賽後連飆6曲　改編「AAOA」嗨翻全場

亞太首位開球嘉賓！盧廣仲賽後連飆6曲　改編「AAOA」嗨翻全場

郭嚴文可能披黃衫挑戰百轟！平野惠一說要防「最壞狀況」、點蘇緯達加油

郭嚴文可能披黃衫挑戰百轟！平野惠一說要防「最壞狀況」、點蘇緯達加油

范國宸首局炸裂兩分砲、3安猛打奪MVP　歸功洋砲邦力多首安是轉捩點

范國宸首局炸裂兩分砲、3安猛打奪MVP　歸功洋砲邦力多首安是轉捩點

真的不一樣！范國宸首局炸裂　悍將先發9棒全敲安、爆打兄弟搶開門紅

真的不一樣！范國宸首局炸裂　悍將先發9棒全敲安、爆打兄弟搶開門紅

臺中洲際球場視覺大進化！兄弟導入台灣首創外野LED看板

臺中洲際球場視覺大進化！兄弟導入台灣首創外野LED看板

小鐘自己CUE跳〈GO!〉　笑「很多人借錢告我」

熱門新聞

看球變打人！觀眾毆打工讀生濺血 中職怒報警提告：將列黑名單

劉基鴻本壘遭觸殺！大巨蛋秒熄燈　葉總：再晚5秒會好一點

張洺瑀吞2K後倒吃甘蔗敲超前安、謝林岳谷串聯　後藤光尊說給絕對信任

李超完美拆彈保勝投！梅賽鍶激動連3抱　加碼請客麥當勞、星巴克

悍將17安平隊史紀錄、久違開季首戰勝　後藤把執教首勝球轉送給威戈神

亞太首位開球嘉賓！盧廣仲賽後連飆6曲　改編「AAOA」嗨翻全場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1觀眾毆工讀生濺血！中職報警提告

2葉總：再晚5秒會好一點

3張洺瑀吞2K後敲2安　當開路超稱職

4李超完美拆彈保勝投！梅賽鍶激動

5悍將久違開季首戰勝　後藤把首勝球送他

最新新聞

1漁光島特訓！斯巴達障礙跑預熱

2臺師隔5季UVL封王　MVP温逸凱哭了

3北市大奪隊史UVL第9冠　中信成軍3年就第二

4東山二度三連霸收　豐商逆轉華僑

5全隊宿醉！領航猿驚險擊敗墊底洋基

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

勝負還是應援？韓籍5姝給答案　南珉貞喊要贏：因為我們不一樣了

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

【這招很厲害耶】寶寶狂哭哄不好...攝影師蓋雙手輕拍＋用「鳴」聲秒解決

【為什麼給他...】握手速度比貓貓快　牠零食被搶滿臉不悅XD

【講不聽硬闖】腳踏車硬闖台鐵電扶梯　不聽勸慘摔...站務員急按停

【只要老大點頭】蔡壁如挺柯選民眾黨主席　黃國昌：隨時可回來接
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366