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HVL／東山完成隊史第二度三連霸收第八冠　豐商五局逆轉華僑封王

▲東山高中奪隊史第八冠，完成第二度三連霸。豐原高商拿下隊史第14冠。（圖／高中體總提供）

▲東山高中奪隊史第八冠，完成第二度三連霸。（圖／高中體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

114學年度高中排球甲級聯賽（HVL）今日於國立臺灣體育運動大學展開最終決戰。台中基層排球展現強大統治力，女生組衛冕軍東山高中以3比1擊敗內湖高中，奪下隊史第8座冠軍並完成隊史第二次三連霸；男生組則由豐原高商上演大逆轉，在決勝局擊潰華僑高中，以3比2封王，拿下隊史第14冠，正式追平中山工商所保持的聯賽最多冠紀錄。

女生組決賽由尋求衛冕的東山高中對戰內湖高中。東山高中開賽即展現成熟的攻防體系，透過發球強勢施壓，導致內湖高中接發球體系瓦解，順利以25比18、25比21取得聽牌優勢。雖然內湖高中在第三局由吳紫華帶頭反撲，以21比25扳回一城，但第四局關鍵時刻，東山高中曾予柔挺身而出，連續得分穩住陣腳，最終以25比20為比賽畫下句點。

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攻下全隊最高23分的曾予柔賽後表示，即便球隊本季維持一戰未敗，面對強敵內湖高中仍難免緊張，「關鍵在於穩定執行基本環節，大家持續溝通、互相提醒，把每一顆球處理好。」她在高中生涯最後一戰繳出亮眼成績，特別感謝教練林雍順與隊友的信任。

男生組冠軍賽則上演驚心動魄的五局大戰。豐原高商在總局數一度落後的劣勢下，硬是以3比2（21比25、25比20、17比25、25比17、15比8）逆轉華僑高中。這座冠軍不僅是豐商的三連霸，更是隊史第14座冠軍，追平了HVL史上最多冠的里程碑。

▲豐原高商拿下隊史第14冠。（圖／高中體總提供）

▲豐原高商拿下隊史第14冠。（圖／高中體總提供）

豐商隊長莊子霆賽後直言「一切都很不可思議」，因為本季五度對上華僑高中幾乎全敗，「我們從賽季初期不被看好，經歷很多高低起伏。今天的勝負分水嶺在於防守與反擊執行，每一顆球都盡力去拼。」他也再次喊出球隊本季的信念：「這裡是台中，我們不會怕！」

個人獎項

女生組
最有價值球員：東山高中 陳品宇
最佳舉球員：東山高中 張庭瑋
最佳自由球員：東山高中 何承樺
最佳邊線攻擊球員：東山高中 許甄軒
最佳邊線攻擊球員：華僑高中 陳薏
最佳中間攔網球員：鶯歌工商 馬德蓉
最佳中間攔網球員：鶯歌工商 曾琬淳
最佳對角攻擊球員：東山高中 曾予柔
最具潛力球員：東山高中 許甄軒
最佳教練：東山高中 林雍順

男生組
最有價值球員：豐原高商 蘇子期
最佳舉球員：建國中學 陳奕銓
最佳自由球員：豐原高商 梁丞宇
最佳邊線攻擊球員：福誠高中 顏宇濬
最佳邊線攻擊球員：華僑高中 林立瑋
最佳中間攔網球員：豐原高商 劉冠朋
最佳中間攔網球員：豐原高商 莊子霆
最佳對角攻擊球員：華僑高中 黃品諺
最具潛力球員：華僑高中 林立瑋
最佳教練：豐原高商 吳冠杰
 

關鍵字： HVL排球豐原高商東山高中

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