「Yes Sir」捍衛風城成功！蔡宸綱、盧冠軒末節狂轟　攻城獅逆襲龍頭雲豹

▲盧冠軒今日攻下18分6助攻2抄截 。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新竹御嵿攻城獅今（29日）於主場迎來「Yes Sir 獅紫軍」主題週最終章，迎戰聯盟龍頭桃園台啤永豐雲豹。在5007位獅紫軍與陸軍司令呂坤修上將親自開球的加持下，攻城獅克服上半場命中率低迷的困境，易籃後由隊長高國豪點燃反撲烽火，末節更靠著替補神兵盧冠軒與蔡宸綱聯手狂轟27分，終場以102比91逆轉擊退雲豹，收下主場2連勝，也讓雲豹的榜首領先優勢縮小至0.5場勝差。

兩隊開賽手感均顯冰冷，攻城獅半場結束以36比41落後，團隊命中率一度低至24%。然而進入下半場後，攻城獅一哥高國豪挺身而出，單節獨攬13分帶領球隊拉出一波15比7的攻勢反超。

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末節賽事進入白熱化，攻城獅兩位替補球員成為「捍衛主場」的英雄，盧冠軒單節進帳13分，包括兩記關鍵三分彈；新秀蔡宸綱則展現全能身手，單節豪取14分，最後就以11分之差擊敗龍頭雲豹。

▲蔡宸綱今日攻下19分4籃板。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

攻城獅本土陣容合力砍下67分，反觀雲豹靠著克羅馬、米勒合轟51分，但本土卻僅有29分進帳，和攻城獅有一段不小的差距。

總教練威森賽後表示：「非常為冠軒與宸綱感到開心，他們兩位的表現展現了我們的板凳深度！儘管是替補出發但都能把握進攻機會，這就是攻城獅今年的球風。」

談到下半季的蛻變，蔡宸綱表示：「我下半季專注在3號位，也讓我開始改變打法，依照教練團策略執行就收到好的效果。」盧冠軒則坦言：「看到上半場團隊命中率不佳，身為射手我一定要跳出來勇敢出手。教練鼓勵我們只要有空檔，就把平常練習的發揮出來。」

雲豹雖貴為龍頭，但近期5場比賽吞下4敗，本土球員經驗不足的問題逐漸浮現，對此總教練羅德爾表示：「我們是一支很年輕的球隊，現在其他球隊追上來了，要贏球更困難，相信球員會從經驗中成長。」一哥高錦瑋今日雖拿下本土最高12分，但也坦言感受到壓力，「還是要回到自己本身，持續做好溝通。」

今日攻城獅主場賽前氣氛莊嚴且震撼，由特指部官兵代表執行展護國旗任務，並由陸軍特戰指揮部、同時也是攻城獅代表的劉丞勳領唱國歌，現場5000多名觀眾齊聲合唱，展現軍民一心的氣勢。開場由特指部戰技隊帶來精湛的格鬥演練，緊接著陸軍樂、儀隊以整齊劃一的步伐震撼全場。攻城獅球團總經理張樹人表示：「透過這兩日與陸軍司令部的深度合作，成功將全民國防意識扎根於籃球文化中。」

▲陸軍特指部戰技操演與樂、儀隊磅礡登場，國軍專業形象震撼風城主場。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）