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張洺瑀吞2K後倒吃甘蔗敲超前安、謝林岳谷串聯　後藤光尊說給絕對信任

▲富邦悍將張洺瑀。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將張洺瑀。（圖／富邦悍將提供）

記者蔡厚瑄／台中報導

富邦悍將在2026年球季首戰就以8比2擊敗中信兄弟，不僅打破5年不勝魔咒，更讓人看見了「十年磨一劍」的板凳深度，今日擔任開路先鋒的外野手張洺瑀，雖然在前兩個打席慘遭兄弟洋投黎克三振，但在4局上關鍵時刻展現大心臟，一記低角度適時安打帶有2分打點，助隊討回領先。全場繳出5支2、2打點的亮眼成績單。

高中畢業就投入選秀的張洺瑀，過去在二軍戰績輝煌，卻始終在一軍大門前徘徊，開季首戰就扛起開路先鋒重責，前兩打席的連續三振讓他一度陷入焦慮，好在他第4局就在關鍵時刻建功，敲出適時安打，幫助球隊討回領先。

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賽後張洺瑀坦言：「前面兩個打席可能有點……想要表現吧。到第三個打席上去的時候，輝哥（高國輝）還有後藤教練都有跟我說『輕鬆一點』，就把之前練習的做出來這樣就好了。」

正是這份「輕鬆一點」的提點，讓張洺瑀在4局上球隊壘上有人時不再猶豫，再度面對黎克順利把球帶向外野，敲回價值連城的超前分，「那球真的很低，就把它帶出去，節奏對了就打了。」

而此役他更與第9棒林岳谷形成恐怖的「九一棒連線」，多次串連攻勢，對此他也感性感謝林岳谷，「其實蠻感謝岳谷的，因為他前面都有上壘，我在旁邊也可以比較近距離看到投手的球。隊友互相這樣……我覺得是一件蠻好的事情。」

▲富邦悍將林岳谷。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將林岳谷。（圖／富邦悍將提供）

已在球隊待了相當長一段時間，張洺瑀本季一軍首戰就繳出好表現，他依然保持謙遜，「賽季有120場，現在說目標還太早，就不要想說今年到底會怎麼樣，每天來到球場就是把這場球打好，不管有沒有先發。」

悍將賽前喊出口號「不一樣了！」張洺瑀也認為球隊氣氛確實有些不同了，「今年比較不一樣的是，大家像是都活在一起。我不敢說以後球會打得怎麼樣，只是現在看起來是大家都有為了團隊在作戰。」

對於張洺瑀的「倒吃甘蔗」，總教練後藤光尊展現出對子弟兵的高度信心，他指出從熱身賽至今，張洺瑀的調子有慢慢拉上來，「雖然前面兩個打席（三振）有點可惜，但我也是非常信任他，覺得他一定能打出結果，所以就繼續讓他上場，完全沒有想換人的念頭。」

關鍵字： 富邦悍將張洺瑀中信兄弟2026球季棒球

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