亞太首位開球嘉賓！盧廣仲賽後連飆6曲　改編「AAOA」嗨翻全場





▲盧廣仲擔任亞太成棒主球場首戰開球嘉賓，蹲捕接球的為陳傑憲。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／台南報導

職棒37年熱烈開打，統一7-ELEVEN獅今（週日）正式移師亞太成棒主球場擔任主場賽事，迎來球場首場職棒比賽。這場別具意義的「亞太首戰」吸引23,500位球迷進場，共同見證這座現代化球場揭開歷史新頁。

賽前球團特別邀請台南在地金曲歌王盧廣仲擔任開球嘉賓，由UniGirls大學姐林采欣擔任打擊嘉賓，並由統一獅隊長陳傑憲負責接捕。在全場兩萬多名觀眾歡呼聲中，盧廣仲投出象徵性一球，陳傑憲穩穩接住，為亞太成棒主球場寫下歷史性第一顆開球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這已非盧廣仲首次擔任統一獅開球嘉賓，他受訪時難掩興奮，表示能在如此具意義的比賽中參與開球深感榮幸。得知由陳傑憲擔任捕手，他還幽默表示，考量對方手部略有不適，特別控制球速與力道，「怕不小心傷到隊長」。首次近距離接觸陳傑憲，他也直呼：「對我來說就像電視明星，本人不只很親切，還比電視上更帥！」

從充滿情懷的舊台南球場到嶄新的亞太主球場，盧廣仲直言這種煥然一新的感受令人期待。他也期盼未來能與這座現代化球場及熱情球迷一同成長。隨著職棒賽事正式進駐，亞太成棒主球場不僅成為台南新地標，也將承載南台灣球迷的棒球夢想，邁向全新紀元。

賽後表演環節掀起高潮，盧廣仲一口氣帶來6首歌曲，包括〈一夜一夜一夜〉、〈刻在我心裡的名字〉、〈我只怪我自己〉、〈我愛你〉、〈早安 晨之美〉以及〈太陽與地球〉。其中〈早安 晨之美〉更特別改編為「AAOA版本」，與現場獅迷一起大合唱「AAOA」，氣氛嗨到最高點。