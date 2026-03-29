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悍將17安平隊史紀錄、久違開季首戰勝　後藤把執教首勝球轉送給威戈神

▲富邦悍將後藤光尊拿到一軍職教首勝球，開心與隊長范國宸合影，隨後卻將球轉送給拿下中職首勝的洋投威戈神。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將後藤光尊拿到一軍職教首勝球，開心與隊長范國宸合影，隨後卻將球轉送給拿下中職首勝的洋投威戈神。（圖／富邦悍將提供）

記者蔡厚瑄／台中報導

富邦悍將的「不一樣」今日洲際球場開季首戰徹底展現！面對1萬5219名湧入「黃金聖域」的球迷，悍將打線展現恐怖宰制力，先發9人全員安打、全隊猛敲17安追平隊史首戰紀錄，終場悍將以8比2擊退地主兄弟，收下自2021年後睽違5年的開季首勝，拿下中職一軍首勝的總教練後藤光尊賽後坦言「真的有點累了」，並透露首勝球已經轉送給先發奪勝的洋投威戈神。

今日悍將打線呈現「滿江紅」的驚人氣勢。1局上，剛簽下5年4100萬元大約的隊長范國宸，在2出局、二壘有人時，精準鎖定中信兄弟新洋投黎克的球路，揮出左外野2分砲，這記全壘打不僅為球隊先馳得點，更吹響了整場屠殺的號角，而先發威戈神2、3局遭遇亂流掉2分，不過隨後回穩壓制兄弟打線，悍將張洺瑀在4局上又打回超前分，也幫助球隊奠定勝基，加上牛棚輪番壓制，最終以6分差收下開門紅。

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悍將整場打線全面串連，先發9人無一缺席全部敲安，總計17支安打追平了前身興農牛在1998年締造的隊史首戰最多安紀錄，對於這場打擊盛宴，總叫料後藤光尊賽後讚不絕口：「對於今天大家的打線表現，完全是無話可說，表現真的非常好。」

新球季首戰就拿下中職生涯一軍執教首勝，後藤光尊賽後的心情顯得沉穩，「特別的心情是沒有，但真的覺得有點累了。總覺得局數進行得好慢啊，因為大家打得比較長，沒有一直很順利地結束。」

後藤分析，中信兄弟的打線實力強勁，讓他全場不敢有絲毫鬆懈，「中信的打線真的很強，完全不能鬆懈。雖然今天剛好我們打線有串連起來拿到分數，但面對實力強勁的對手，真的感覺到比賽並不簡單。」而這場勝利也中斷了球隊歷年開幕戰的四連不勝，後藤認為這對選手自信心的建立至關重要。

至於隊長范國宸在首局就炸裂，也被後藤點名是今年的關鍵人物。「確實呢，今年他的感覺真的不一樣，在一開始就為球隊做出貢獻，」後藤表示，隊長在開賽初段的表現，成功帶動了整隊的氣氛，而先發投手威戈神雖然控球沒有像之前表現得好，但後藤仍給予肯定，「今天是他第一場先發，可能控球沒像之前這麼好，但他還是很有耐心地投完五局，盡力壓制對手，這部分我覺得表現得很好。」

而教練生涯的首勝紀念球，後藤透漏並未留在自己手中，他表示雖然收下了大家的心意，「但那顆球我把它送給今天拿下首勝的威戈神了。」

▲富邦悍將洋投威戈神開心與首勝球合影。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將洋投威戈神開心與首勝球合影。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 富邦悍將中職開季後藤光尊范國宸威戈神

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