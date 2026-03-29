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怕雲霄飛車卻不怕滿壘！　李超完美拆彈吐心聲

▲▼中職李超。（圖／記者李毓康攝）

▲中職李超。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／臺北報導

味全龍29日交手樂天桃猿，6局下龍隊遭遇失分危機，後援投手李超臨危受命登板「拆彈」，成功瓦解對手攻勢；賽後談及當下面對高張力局面的心境，李超坦言其實自己並非外界想像的「大心臟」，甚至連雲霄飛車都不敢坐，完全是靠著極度的專注力來克服恐懼。

李超在此役6局下接替先發投手梅賽鍶登板，面對危機毫不畏懼；他透露春訓期間教練團就已經明確賦予他「拆彈」的任務，因此心裡早有底。

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「教練有強調，在牛棚熱身時如果知道可能會上場，就要提前把對決心態準備好。我今天上去有做到這點，就是全心全意投入，專心解決眼前的打者。」

有趣的是，前一天猿象的開幕戰才剛上演過滿壘中繼投手失分的畫面，李超坦言自己有看到轉播，沒想到隔天馬上就輪到自己面對類似考驗。

他說：「其實老實講，第一場遇到這樣我還滿興奮的！因為早遇到晚遇到，不如先習慣；一看到這場面就想說，這麼快就有機會來了，那就上去證明自己的實力。」

被問到是否擁有天生「大心臟」的特質，李超展現幽默一面：「我覺得不是欸！因為我去坐什麼雲霄飛車都覺得很可怕！」

他解釋，在場上之所以感覺不到害怕，是因為已經把所有的注意力都放在捕手蔣少宏的引導以及與打者的對決上，「當你專心想著要把最好的表現拿出來解決對手時，其實就會忘記害怕了。」

關鍵字： 樂天桃猿、味全龍、中華職棒、臺北大巨蛋、曾聖安、葉君璋、李超

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