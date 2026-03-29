看球變打人！觀眾毆打工讀生濺血 中職怒報警提告：將列黑名單

記者王真魚／台南報導

台南亞太成棒主球場今（29）日賽事期間驚傳暴力事件，一名觀眾疑因不滿管制措施，竟出手攻擊現場工讀生，引發球迷譁然。對此，中華職棒聯盟隨即發出聲明，強調將採取法律行動，並對暴力行為「零容忍」。

▲ 亞太球場傳出觀眾攻擊工讀生事件，聯盟已介入處理並報警提告。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

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聯盟說明，針對亞太球場賽事中發生民眾出手攻擊工讀生一事，聯盟表示，當時工讀生因走道管制而上前勸導該名民眾返回座位，但該民眾不聽從勸導並動手毆打工讀生。事發後，工讀生已由聯盟主管陪同就醫驗傷，並進行報案與提告程序。

聯盟嚴正表示，對於任何暴力行為採取零容忍態度，將全力協助後續法律行動，並將該名人士列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽，以維護球場工作人員與觀眾之安全。

有現場球迷於社群發文指出，遭攻擊的工作人員「嘴巴流血」，現場已將涉事人士控制，並交由警方處理。 對此，中職會長蔡其昌也在相關貼文下方留言表態「一定提告」，展現聯盟對此事件的強硬立場。

值得一提的是，剛拿下全英羽球公開賽混雙冠軍的台灣羽球好手葉宏蔚當時也在現場觀賽，身穿白色上衣的他親眼目擊衝突發生，當下表情一臉錯愕。

▲因走道管制勸導引發衝突，觀眾不滿動手攻擊工讀生，葉宏蔚全程目睹，聯盟強調零容忍並提告。 （圖/球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

