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劉基鴻本壘遭觸殺！大巨蛋秒熄燈　葉總：再晚5秒會好一點

▲中職味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

▲中職味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／臺北報導

味全龍與樂天桃猿29日的大巨蛋交手出現意外插曲，7局上龍隊劉基鴻在衝本壘時遭到明顯的阻殺出局，沒想到出局瞬間大巨蛋的燈光竟跟著熄滅，讓全場陷入一陣驚呼；賽後味全龍總教練葉君璋除了還原跑壘狀況，也笑稱真的有被這突如其來的「關燈秀」嚇到。

7局上劉基鴻安打並盜上二壘後，朱育賢擊出游擊方向安打，但球未能完全穿越內野防線，而後劉基鴻試圖從二壘直衝本壘，卻在離本壘還有一大段距離時就慘遭觸殺出局。

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對於這個看似冒險的跑壘決策，葉君璋出面緩頰：「我覺得他的判斷是沒問題的！只是因為今天在大巨蛋，人工草皮比較軟，所以球穿不過去。」

葉總進一步解釋場地差異：「如果是在室外的天然草皮，那個球是有機會穿過去的；我們春訓在斗六，可能少了這方面的適應，不過我覺得他這個跑壘企圖心還蠻不錯的，只是結果沒有那麼好而已。」

而就在劉基鴻被觸殺的同時，大巨蛋燈光突然熄滅，引發球迷熱烈討論；被問到是否有被嚇到，葉君璋笑說：「有！應該大家都被嚇到了吧。可能大家（工作人員）都還在調整掌握節奏，那個燈也關得比較早，如果再晚個5秒應該會好一點點。」

關鍵字： 樂天桃猿、味全龍、中華職棒、臺北大巨蛋、曾聖安、葉君璋

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