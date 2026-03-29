李超完美拆彈！葉總盛讚評價高　龍隊勝利方程式藍圖浮現

▲中職李超。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／臺北報導

中職味全龍29日以3比2險勝樂天桃猿，除了打線發揮，投手群的穩健表現更是關鍵；先發投手梅賽鍶主投5局有效控制失分，而6局下接替登板的李超更上演完美的「拆彈」秀，賽後總教練葉君璋對兩人表現皆讚譽有加，並透露了球隊目前的後援藍圖。

梅賽鍶此戰先發表現沉穩，首局失分後迅速回穩；葉君璋表示：「他今天的表現正如我們預期，把他排在第一場就是看中他的穩定度，無論是控球或遇到狀況時，他都能很冷靜的處理下來，第一場我們就需要這樣的投手，他表現得很棒。」

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▲中職梅賽鍶。（圖／記者李毓康攝）



比賽關鍵分水嶺出現在6局下，樂天連續安打將梅賽鍶打退場，接替的李超展現大將之風，先三振林承飛，雖保送林子偉，但隨後僅用3球就K掉張閔勳化解危機。

葉總透露，投手教練從春訓開始就對李超有極高的評價，「雖然今年才剛開始，但我對他的評價是好的；目前他會是我們尋找『拆彈』角色的選擇，球隊也還在計畫多找幾個這樣的人選。」

此外，龍隊此戰7、8、9局依序推出林子昱、陳冠偉、林凱威把關，順利守住1分差勝利；對於這是否為今年的「勝利方程式」葉君璋給予肯定答案：「目前看起來應該是這樣子啦，雖然投手教練會有一些他的想法，但目前應該就是這樣安排。」

▲中職林子昱。（圖／記者李毓康攝）

▲中職林凱威。（圖／記者李毓康攝）