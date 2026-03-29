運動雲

>

李超完美拆彈！葉總盛讚評價高　龍隊勝利方程式藍圖浮現

▲▼中職李超。（圖／記者李毓康攝）

▲中職李超。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／臺北報導

中職味全龍29日以3比2險勝樂天桃猿，除了打線發揮，投手群的穩健表現更是關鍵；先發投手梅賽鍶主投5局有效控制失分，而6局下接替登板的李超更上演完美的「拆彈」秀，賽後總教練葉君璋對兩人表現皆讚譽有加，並透露了球隊目前的後援藍圖。

梅賽鍶此戰先發表現沉穩，首局失分後迅速回穩；葉君璋表示：「他今天的表現正如我們預期，把他排在第一場就是看中他的穩定度，無論是控球或遇到狀況時，他都能很冷靜的處理下來，第一場我們就需要這樣的投手，他表現得很棒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中職梅賽鍶。（圖／記者李毓康攝）

▲中職梅賽鍶。（圖／記者李毓康攝）

比賽關鍵分水嶺出現在6局下，樂天連續安打將梅賽鍶打退場，接替的李超展現大將之風，先三振林承飛，雖保送林子偉，但隨後僅用3球就K掉張閔勳化解危機。

葉總透露，投手教練從春訓開始就對李超有極高的評價，「雖然今年才剛開始，但我對他的評價是好的；目前他會是我們尋找『拆彈』角色的選擇，球隊也還在計畫多找幾個這樣的人選。」

此外，龍隊此戰7、8、9局依序推出林子昱、陳冠偉、林凱威把關，順利守住1分差勝利；對於這是否為今年的「勝利方程式」葉君璋給予肯定答案：「目前看起來應該是這樣子啦，雖然投手教練會有一些他的想法，但目前應該就是這樣安排。」

▲▼中職林子昱。（圖／記者李毓康攝）

▲中職林子昱。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中職林凱威。（圖／記者李毓康攝）

▲中職林凱威。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 樂天桃猿、味全龍、中華職棒、臺北大巨蛋、曾聖安、葉君璋

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊！鄧愷威摘本季首勝　連兩年進帳勝投上一位要追溯至陳偉殷

快訊！鄧愷威摘本季首勝　連兩年進帳勝投上一位要追溯至陳偉殷

快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板　2.1局無失分手握勝投資格

快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板　2.1局無失分手握勝投資格

陳傑憲踏進亞太新家直呼像在國外！但外野一畫面露餡

陳傑憲踏進亞太新家直呼像在國外！但外野一畫面露餡

村上宗隆連2戰開轟達成雙紀錄　難救白襪美球迷憂「恐遭交易」

村上宗隆連2戰開轟達成雙紀錄　難救白襪美球迷憂「恐遭交易」

林安可串聯攻勢、平良海馬119球完投完封　西武4比0勝羅德

林安可串聯攻勢、平良海馬119球完投完封　西武4比0勝羅德

林岳平喊話請求各方大人 盼亞太成為統一獅真正的家：拿下！

林岳平喊話請求各方大人 盼亞太成為統一獅真正的家：拿下！

台鋼唯一未使用！洪一中不喜歡PitchCom　直言少了棒球味

台鋼唯一未使用！洪一中不喜歡PitchCom　直言少了棒球味

蘇智傑開轟寫紀錄　獅隊3比1奪亞太首勝

蘇智傑開轟寫紀錄　獅隊3比1奪亞太首勝

不屈服小草凱道集結！賴清德開心看獅開幕戰嗨喊：AAOA

不屈服小草凱道集結！賴清德開心看獅開幕戰嗨喊：AAOA

大谷翔平手感冰凍！連12打席無安打　打擊率跌至0.125

大谷翔平手感冰凍！連12打席無安打　打擊率跌至0.125

【洗澡前後判若兩狗】歐告聽到「洗澡」2字秒消失　還嚇到發抖XD

熱門新聞

快訊！鄧愷威摘本季首勝　連兩年進帳勝投上一位要追溯至陳偉殷

快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板　2.1局無失分手握勝投資格

陳傑憲踏進亞太新家直呼像在國外！但外野一畫面露餡

村上宗隆連2戰開轟達成雙紀錄　難救白襪美球迷憂「恐遭交易」

林安可串聯攻勢、平良海馬119球完投完封　西武4比0勝羅德

林岳平喊話請求各方大人 盼亞太成為統一獅真正的家：拿下！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊！鄧愷威摘本季首勝

2快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板

3陳傑憲踏進亞太新家直呼像在國外！

4村上宗隆連2戰開轟　球迷擔憂遭交易

5平良海馬119球完投完封

最新新聞

1葉總：再晚5秒會好一點

2李超完美拆彈！葉總盛讚評價高

3曾聖安超前轟退猿！葉總讚蛻變

4范國宸首局就炸裂　悍將先發全敲安擊潰兄弟

5味全龍克服落後逆轉桃猿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

內馬爾傷癒 領軍巴西直指冠軍

【講不聽硬闖】腳踏車硬闖台鐵電扶梯　不聽勸慘摔...站務員急按停

蔡依林被「土味情話」撩到 喊：我會暈船喔

【要不要先借副眼鏡XD】蛇蛇吃小老鼠套餐結果竟咬到自己！

5台灣姐姐參戰《浪姐7》　蕭薔向林志穎求經..唱〈一簾幽夢〉

【雙眼無神】台中恐怖情人殺人罪移送！　死者牧師爸含悲處理後事
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366