運動雲

>

真的不一樣！范國宸首局炸裂　悍將先發9棒全敲安、爆打兄弟搶開門紅

▲富邦悍將范國宸開轟。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將范國宸開轟。（圖／富邦悍將提供）

記者蔡厚瑄／台中報導

真的「不一樣了！」中職富邦悍將29日迎來新球季例行賽首戰，在台中洲際棒球場出戰地主中信兄弟，首局悍將就靠著剛獲得5年大約的當家球星范國宸炸裂兩分彈先馳得點，且打線先發9人棒棒敲安，單場狂掃17安、轟下8分，其中范宸、張洺瑀都包辦2分打點，反觀中信兄弟全場雖然也出現11安，但苦於攻勢難以串聯，最終以2比8落敗，新球季苦吞2連敗。

悍將新球季首戰作客兄弟主場，首局前兩棒張洺瑀、張育成都遭中信兄弟新洋投黎克三振，不過第3棒洋砲邦力多，面對黎克第2球擊出深遠飛球落地後先形成二壘安打，隨後扛第4棒的范國宸立刻證明去年簽下總值4100萬元5年大約的價值，於2壞球後轟出左外野全壘打，一棒為富邦取得2比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對悍將新洋投威戈神，兄弟在2局下展開反攻，宋晟睿敲出安打，1出局後詹子賢補上二壘安打送回球隊破蛋分，3局下王威晨率先敲安上壘，陳俊秀選到四壞保送，2出局後宋晟睿敲出適時安打，直接送回二壘上的王威晨，也將比分追成2比2平手。

只是4局上面對續投的黎克，悍將2出局後攻勢再起，王念好先選到四壞保送，隨後林岳谷、張洺瑀「九一連線」安打串聯攻勢打回兩分，幫助悍將以4比2討回領先，5局上兄弟換下黎克由陳琥接替，然而邦力多、范國宸繼首局後再連線上壘，孔念恩高飛犧牲打再下一城，經領先分數擴大到3分之多。

兄弟6局上再換投余謙，不過一上來林岳谷、張洺瑀「九一連線」又發威，之後張育成敲出中外野高飛犧牲打，幫助球隊再添分數，取得6比2領先，然而悍將攻勢卻還沒結束，7局上范國宸、孔念恩接連敲安後，辛元旭雖然敲出雙殺打，但打瘋了的悍將沒有收手，戴培峰先敲出內野安打，隨後王念好再補上安打，悍將單局再添2分，以8比2遙遙領先兄弟。

反觀兄弟在3局後受到悍將投手群輪番壓制，面對李建勳、李吳永勤以及林栚呈僅出現零星2安、選到2次四壞球保送，9局下悍將推出廖任磊關門，搭配本季新同學捕手林岱安，雖然一度被攻佔二三壘，但最終仍驚險守成，悍將最終以8比2擊敗兄弟，在新球季搶下開門紅。

關鍵字： 富邦悍將范國宸中信兄弟中職棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊！鄧愷威摘本季首勝　連兩年進帳勝投上一位要追溯至陳偉殷

快訊！鄧愷威摘本季首勝　連兩年進帳勝投上一位要追溯至陳偉殷

快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板　2.1局無失分手握勝投資格

快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板　2.1局無失分手握勝投資格

陳傑憲踏進亞太新家直呼像在國外！但外野一畫面露餡

陳傑憲踏進亞太新家直呼像在國外！但外野一畫面露餡

村上宗隆連2戰開轟達成雙紀錄　難救白襪美球迷憂「恐遭交易」

村上宗隆連2戰開轟達成雙紀錄　難救白襪美球迷憂「恐遭交易」

林安可串聯攻勢、平良海馬119球完投完封　西武4比0勝羅德

林安可串聯攻勢、平良海馬119球完投完封　西武4比0勝羅德

林岳平喊話請求各方大人 盼亞太成為統一獅真正的家：拿下！

林岳平喊話請求各方大人 盼亞太成為統一獅真正的家：拿下！

台鋼唯一未使用！洪一中不喜歡PitchCom　直言少了棒球味

台鋼唯一未使用！洪一中不喜歡PitchCom　直言少了棒球味

蘇智傑開轟寫紀錄　獅隊3比1奪亞太首勝

蘇智傑開轟寫紀錄　獅隊3比1奪亞太首勝

不屈服小草凱道集結！賴清德開心看獅開幕戰嗨喊：AAOA

不屈服小草凱道集結！賴清德開心看獅開幕戰嗨喊：AAOA

大谷翔平手感冰凍！連12打席無安打　打擊率跌至0.125

大谷翔平手感冰凍！連12打席無安打　打擊率跌至0.125

吳宗憲睽違8年再開唱　幽默發言先綜藝摔

熱門新聞

快訊！鄧愷威摘本季首勝　連兩年進帳勝投上一位要追溯至陳偉殷

快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板　2.1局無失分手握勝投資格

陳傑憲踏進亞太新家直呼像在國外！但外野一畫面露餡

村上宗隆連2戰開轟達成雙紀錄　難救白襪美球迷憂「恐遭交易」

林安可串聯攻勢、平良海馬119球完投完封　西武4比0勝羅德

林岳平喊話請求各方大人 盼亞太成為統一獅真正的家：拿下！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊！鄧愷威摘本季首勝

2快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板

3陳傑憲踏進亞太新家直呼像在國外！

4村上宗隆連2戰開轟　球迷擔憂遭交易

5平良海馬119球完投完封

最新新聞

1葉總：再晚5秒會好一點

2李超完美拆彈！葉總盛讚評價高

3曾聖安超前轟退猿！葉總讚蛻變

4范國宸首局就炸裂　悍將先發全敲安擊潰兄弟

5味全龍克服落後逆轉桃猿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

內馬爾傷癒 領軍巴西直指冠軍

【講不聽硬闖】腳踏車硬闖台鐵電扶梯　不聽勸慘摔...站務員急按停

蔡依林被「土味情話」撩到 喊：我會暈船喔

【要不要先借副眼鏡XD】蛇蛇吃小老鼠套餐結果竟咬到自己！

5台灣姐姐參戰《浪姐7》　蕭薔向林志穎求經..唱〈一簾幽夢〉

【雙眼無神】台中恐怖情人殺人罪移送！　死者牧師爸含悲處理後事
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366