真的不一樣！范國宸首局炸裂　悍將先發9棒全敲安、爆打兄弟搶開門紅

▲富邦悍將范國宸開轟。（圖／富邦悍將提供）

記者蔡厚瑄／台中報導

真的「不一樣了！」中職富邦悍將29日迎來新球季例行賽首戰，在台中洲際棒球場出戰地主中信兄弟，首局悍將就靠著剛獲得5年大約的當家球星范國宸炸裂兩分彈先馳得點，且打線先發9人棒棒敲安，單場狂掃17安、轟下8分，其中范宸、張洺瑀都包辦2分打點，反觀中信兄弟全場雖然也出現11安，但苦於攻勢難以串聯，最終以2比8落敗，新球季苦吞2連敗。

悍將新球季首戰作客兄弟主場，首局前兩棒張洺瑀、張育成都遭中信兄弟新洋投黎克三振，不過第3棒洋砲邦力多，面對黎克第2球擊出深遠飛球落地後先形成二壘安打，隨後扛第4棒的范國宸立刻證明去年簽下總值4100萬元5年大約的價值，於2壞球後轟出左外野全壘打，一棒為富邦取得2比0領先。

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面對悍將新洋投威戈神，兄弟在2局下展開反攻，宋晟睿敲出安打，1出局後詹子賢補上二壘安打送回球隊破蛋分，3局下王威晨率先敲安上壘，陳俊秀選到四壞保送，2出局後宋晟睿敲出適時安打，直接送回二壘上的王威晨，也將比分追成2比2平手。

只是4局上面對續投的黎克，悍將2出局後攻勢再起，王念好先選到四壞保送，隨後林岳谷、張洺瑀「九一連線」安打串聯攻勢打回兩分，幫助悍將以4比2討回領先，5局上兄弟換下黎克由陳琥接替，然而邦力多、范國宸繼首局後再連線上壘，孔念恩高飛犧牲打再下一城，經領先分數擴大到3分之多。

兄弟6局上再換投余謙，不過一上來林岳谷、張洺瑀「九一連線」又發威，之後張育成敲出中外野高飛犧牲打，幫助球隊再添分數，取得6比2領先，然而悍將攻勢卻還沒結束，7局上范國宸、孔念恩接連敲安後，辛元旭雖然敲出雙殺打，但打瘋了的悍將沒有收手，戴培峰先敲出內野安打，隨後王念好再補上安打，悍將單局再添2分，以8比2遙遙領先兄弟。

反觀兄弟在3局後受到悍將投手群輪番壓制，面對李建勳、李吳永勤以及林栚呈僅出現零星2安、選到2次四壞球保送，9局下悍將推出廖任磊關門，搭配本季新同學捕手林岱安，雖然一度被攻佔二三壘，但最終仍驚險守成，悍將最終以8比2擊敗兄弟，在新球季搶下開門紅。