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悍將開心果邦力多首局開長打跑回首分　范國宸揭他自信來源的秘密

▲富邦悍將洋砲邦力多。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將洋砲邦力多。（圖／富邦悍將提供）

記者蔡厚瑄／台中報導

富邦悍將2026年球季展現嶄新氣象，除了教練團改組，闊別2年後再度網羅的洋砲邦力多成為焦點，今日開幕戰擔任先發第3棒的邦力多，不僅在1局上就揮出二壘安打、跑回全隊第1分，他熱情開朗的性格更被總教練後藤光尊形容為球隊的「開心果」，而富邦隊長范國宸分析，邦力多並非只是單純愛開玩笑，他對自身訓練的堅持與專業態度，是他能在場上展現自信、帶動氣氛的核心關鍵。

富邦悍將近年來球風趨向嚴謹，洋砲邦力多的加入無疑注入了一股活水，總教練後藤光尊受訪時直言，最喜歡邦力多的地方就是他的存在感，「他的存在帶給球隊很大的歡樂，可以製造很多很快樂的氣氛，這是很好的。」後藤光尊分析，悍將陣中個性開朗的選手相對較少，因此有邦力多這種能主動營造氣氛的球員顯得格外珍貴。

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隊長范國宸對這名新戰友給予極高評價，認為邦力多融入速度驚人，無論是與隊友相處或場上的拼勁，都值得本土球員學習，他特別提到邦力多的自信並非憑空而來，「他在場上就很放得開，那當然也是因為練習時對自己的要求很高。他在場下付出很大努力，我們都有在觀察。」

更讓范國宸印象深刻的是邦力多對例行公事的敬業態度，他透露邦力多的例行公事非常固定，且會堅持完成每一項打擊細節，「我覺得他覺得這些東西做完了，他在場上就不會差太多。我們可以去學習他做了什麼、在什麼時間點去做這些細節。」此外，邦力多也非常熱衷於分享，若發現隊友沒注意到的細節，他會立刻主動提醒。

▲富邦悍將洋砲邦力多。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲富邦悍將洋砲邦力多。（圖／記者蔡厚瑄攝）

作為聯盟少見的洋砲，邦力多深知球迷對他的期待。他在受訪時表示，非常開心能代表球隊開始新球季，並隨時準備好提供隊友任何需要的幫助，「這就是我的個性，我試圖每天為球場和比賽帶來正能量。」

為了能與本土球員更無愛的溝通，邦力多近期正努力學習中文，當被問到是否有學到一些「道地」的詞彙時，他大笑回絕：「不行，我不想要說，因為我學到了一些比較『不好』的詞，所以我現在不想在鏡頭前說出來。」但他隨即秀了一句最道地的「對呀、對呀、對呀」，展現出極高的親和力與幽默感。

關鍵字： 中職邦力多富邦悍將范國宸後藤光尊

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