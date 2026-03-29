亞太首戰歷史留名！蘇智傑在新家開轟寫紀錄：新的開始

記者王真魚／台南報導

台南亞太成棒主球場歷史首戰，蘇智傑6局下轟出關鍵全壘打，不僅寫下球場首轟紀錄，也為統一7-ELEVEN獅奠定勝基。賽後他坦言，當下並沒有想太多，「兩好球之後，就是專注在那顆球上面，剛好有掌握到，運氣不錯。」

▲蘇智傑。（圖／統一獅提供）

面對這場歷史性比賽，蘇智傑直言，全壘打不是那麼容易的事情，不過他透露，賽前曾遇到球迷鼓勵，希望球隊能在新球場開轟，「能夠歷史留名當然很開心。」尤其是在滿場觀眾見證下擊出這一轟，更讓他直呼「真的很開心，很感謝球迷一路支持。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

新球場帶來的意義，蘇智傑認為是「新的開始」，「新的球場、新的環境，也讓自己用新的心態去面對這個球季。」這發全壘打也為他帶來信心，「在第一場就開轟，對後面比賽會更有幫助。」

此役面對對手投手黃子鵬，蘇智傑給予肯定，「其實他前面投得很好，那球可能算是失投，我自己也很幸運，剛好有掌握到。」他強調打擊策略仍是回歸基本，「就是專注在好球帶，不要想太多。」

外野「三鬼」陳傑憲因傷缺陣，林安可則已經旅外。蘇智傑坦言會多一點責任感，「多少會有，但也能從學弟身上學到東西，他們的活力會帶動我們。」

總教練林岳平賽後點名肯定蘇智傑的表現，「過去球隊最重要的攻擊是傑憲、安可，現在陣中只剩下智傑，我們相信他可以打出需要的長打火力。」他直言，「今天他證明了自己是球隊很重要的選手，把責任扛起來。」

除蘇智傑外，林子豪、林培緯今天也有好表現，兩人皆敲安帶回分數。林岳平表示，「其實這幾個已經在球隊裡面，都已經稍有成績。」他進一步點名朱迦恩，「雖然有一個跑壘失誤，但是在場中那種拚勁跟比賽，讓我們看到，我們的戰力可以再更充足。」