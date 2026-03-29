運動雲

>

臺中洲際球場視覺大進化！兄弟導入台灣首創外野LED看板

▲中信兄弟在洲際棒球場主場外野導入高品質LED看板。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟在洲際棒球場主場外野導入高品質LED看板。（圖／中信兄弟提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中信兄弟今（29日）於臺中洲際棒球場迎來年度主場開幕戰，除了熱血的賽事對決，球場硬體升級成為全場焦點。球團宣布正式啟動「外野廣告升級計畫」，成為全臺灣首座全面將傳統帆布更換為LED數位看板的職棒球場，為現場球迷開啟全新的「沈浸式」觀賽體驗。

中信兄弟球團指出，過去臺灣職棒球場的外野廣告多以傳統噴漆帆布為主，容易受限於固定圖像且受天候影響美觀。中信兄弟主導此次升級計畫，全面導入高品質LED看板，大幅提升了球場外野的整體質感。

▲中信兄弟在洲際棒球場主場外野導入高品質LED看板。（圖／中信兄弟提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這項技術的引進，象徵著臺中洲際棒球場正朝向日職、美職等國際化球場規格邁進。LED看板除了能保持高亮度、鮮豔色彩，更能克服戶外日曬雨淋的耗損問題，確保球場視覺始終維持在最佳狀態。

除了廣告呈現，LED看板的最大優勢在於「動態應援」的靈活性。中信兄弟球團在未來看板內容上也可依照賽事節奏進行即時切換，除了當全壘打轟出或得分時刻，外野LED可與內野大螢幕、環場燈光同步播放慶祝動畫，打造全場一體的應援氣氛，在關鍵時刻聯動。

還可以針對不同主題日（如動漫IP聯名、棒球音樂季），球場能隨時更換視覺風格，讓球迷一踏入球場就能感受到濃厚的節慶感，且數位化看板讓廣告主擁有更彈性的影音展演空間，廣告內容不再死板，進一步提升了職棒主場的品牌呈現與話題性。

▲中信兄弟在洲際棒球場主場外野導入高品質LED看板。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟球團強調，針對此次外野廣告的全面數位化，不僅是硬體的單純升級，更是提升場域價值的重要指標。透過科技與運動的結合，臺中洲際棒球場將不只是競技場，更是具備高度娛樂化、國際化的運動展演空間。

隨著2026球季的展開，百萬象迷在今天能親身感受這座全臺最先進 LED 外野看板帶來的全新魅力，共同見證臺灣職棒主場文化的再進化。

關鍵字： 中信兄弟LED看板臺中洲際棒球中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊！鄧愷威摘本季首勝　連兩年進帳勝投上一位要追溯至陳偉殷

快訊！鄧愷威摘本季首勝　連兩年進帳勝投上一位要追溯至陳偉殷

快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板　2.1局無失分手握勝投資格

快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板　2.1局無失分手握勝投資格

陳傑憲踏進亞太新家直呼像在國外！但外野一畫面露餡

陳傑憲踏進亞太新家直呼像在國外！但外野一畫面露餡

村上宗隆連2戰開轟達成雙紀錄　難救白襪美球迷憂「恐遭交易」

村上宗隆連2戰開轟達成雙紀錄　難救白襪美球迷憂「恐遭交易」

林安可串聯攻勢、平良海馬119球完投完封　西武4比0勝羅德

林安可串聯攻勢、平良海馬119球完投完封　西武4比0勝羅德

林岳平喊話請求各方大人 盼亞太成為統一獅真正的家：拿下！

林岳平喊話請求各方大人 盼亞太成為統一獅真正的家：拿下！

台鋼唯一未使用！洪一中不喜歡PitchCom　直言少了棒球味

台鋼唯一未使用！洪一中不喜歡PitchCom　直言少了棒球味

蘇智傑開轟寫紀錄　獅隊3比1奪亞太首勝

蘇智傑開轟寫紀錄　獅隊3比1奪亞太首勝

不屈服小草凱道集結！賴清德開心看獅開幕戰嗨喊：AAOA

不屈服小草凱道集結！賴清德開心看獅開幕戰嗨喊：AAOA

大谷翔平手感冰凍！連12打席無安打　打擊率跌至0.125

大谷翔平手感冰凍！連12打席無安打　打擊率跌至0.125

【爺爺精準進場】傳統陀螺對決戰鬥陀螺還狂喊撞它撞它XD

熱門新聞

快訊！鄧愷威摘本季首勝　連兩年進帳勝投上一位要追溯至陳偉殷

快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板　2.1局無失分手握勝投資格

陳傑憲踏進亞太新家直呼像在國外！但外野一畫面露餡

村上宗隆連2戰開轟達成雙紀錄　難救白襪美球迷憂「恐遭交易」

林安可串聯攻勢、平良海馬119球完投完封　西武4比0勝羅德

林岳平喊話請求各方大人 盼亞太成為統一獅真正的家：拿下！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊！鄧愷威摘本季首勝

2快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板

3陳傑憲踏進亞太新家直呼像在國外！

4村上宗隆連2戰開轟　球迷擔憂遭交易

5平良海馬119球完投完封

最新新聞

1葉總：再晚5秒會好一點

2李超完美拆彈！葉總盛讚評價高

3曾聖安超前轟退猿！葉總讚蛻變

4范國宸首局就炸裂　悍將先發全敲安擊潰兄弟

5味全龍克服落後逆轉桃猿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

內馬爾傷癒 領軍巴西直指冠軍

【講不聽硬闖】腳踏車硬闖台鐵電扶梯　不聽勸慘摔...站務員急按停

蔡依林被「土味情話」撩到 喊：我會暈船喔

【要不要先借副眼鏡XD】蛇蛇吃小老鼠套餐結果竟咬到自己！

5台灣姐姐參戰《浪姐7》　蕭薔向林志穎求經..唱〈一簾幽夢〉

【雙眼無神】台中恐怖情人殺人罪移送！　死者牧師爸含悲處理後事
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366