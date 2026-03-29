亞太歷史首戰掉漆！大螢幕、測速有問題　鍾允華球速「？？？」





▲鍾允華、髙塩將樹球速紀錄出現「問號」 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台南報導

台南亞太成棒主球場迎來歷史首戰，統一7-ELEVEN獅終場以3比1擊敗台鋼雄鷹，其中鍾允華9局登板關門成功，為球隊守住勝利。不過比賽大螢幕卻「罷工」，測速槍也疑似有問題，鍾允華速度紀錄全為「？？？」問號。

9局上鍾允華登板後，先三振陳文杰，再讓杜家明擊出右外野飛球出局，最後面對代打顏郁軒完成最後一個出局數，順利關門，替統一獅收下亞太歷史性首勝。

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不過8局結束時，球場大螢幕顯示進場人數達23500人，刷新中職史上戶外最多觀眾紀錄，但計分板隨後疑似發生異常，未能顯示投手球數、球速等資訊；現場測速槍疑似同步出現問題。賽後聯盟紀錄組提供的數據中，鍾允華該局球速全數顯示為「問號」，後台紀錄亦為空白。

鍾允華在熱身賽最後一場出賽表現不理想，今天在季賽首戰繳出好投，總教練林岳平給予高度肯定，終結者角色本就艱難，「上一次熱身賽的失敗，讓他學會如何面對第9局，今天是好的開始。」

他也期待，鍾允華能記住這樣的內容，「他現在的角色就是我們的救援，希望有贏球的時候，都在他手下、收下我們勝利。」





▲亞太首戰滿場 。（圖／記者王真魚攝）