戴資穎睽違9年再來兄弟主場、攜無人機帥氣開球　平野惠一說想邀她來上課

▲台灣羽球名將戴資穎為中信兄弟開球。（圖／中信兄弟提供）

記者蔡厚瑄／台中報導

中信兄弟今日於台中洲際棒球場迎來本季主場開幕戰，特別邀請到去年11月宣布退役的「羽球天后」戴資穎擔任開球嘉賓。這是小戴睽違9年再度為兄弟隊開球，在贊助商Red Bull的創意安排下，開球儀式首度結合無人機科技，將棒球精準送達投手丘，雖然小戴不小心「挖地瓜」，讓球提前落地，但天后風采依舊讓全場球迷報以熱烈掌聲，而兄弟總教練平野惠一也笑說很希望能邀請小戴在春訓時為球員們上課。

今日開球儀式打破傳統，現場出現了極具科技感的特別橋段，在戴資穎登場前，一架無人機載著特製的紅牛罐，上方穩穩放著比賽用球，緩緩降落在投手丘附近，戴資穎隨即走上投手丘，拿起這顆由無人機「外送」的棒球，展現十足的球后氣勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲戴資穎為中信兄弟開球，由兄弟許庭綸接捕。（圖／中信兄弟提供）

戴資穎曾在2012年與2017年分別為統一獅與中信兄弟開球，此次是她第3度為職棒開球。她選擇站在正式的投手丘上挑戰，球投出後在本壘板前落地，形成一顆地瓜球，不過在結束開球後的加油環節，許多兄弟球員也趁機與這位羽球天后擊拳互動。

▲戴資穎擔任中信兄弟主場開幕戰開球嘉賓。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟總教練平野惠一賽前受訪時表示，雖然不認識戴資穎，但他非常清楚這位世界級選手的成就，平野更自曝：「國小時我也有練過羽球隊，我打得還不錯，休賽季我也會跟球團工作人員打羽球。我覺得我很強，但每次都輸...」平野笑稱，每次比賽他都會準備獎品當作對賭，但可惜最後都被工作人員帶走。

而平野惠一更看重小戴在競技場上的心理質素，他透露，自己私下常詢問體育界各項目的頂尖選手，該如何在極大壓力下調整心態，因此很想找機會請戴資穎來為球員們上課，向球員分享如何在高壓環境下執行例行公事，「我也在思考，是否可以在春訓時邀請她來給選手們一些心理上的指導。」