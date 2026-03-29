就想留在富邦悍將！范國宸本季首打席炸裂兩分彈、4100萬身價最美開局

▲富邦悍將范國宸開轟。（圖／富邦悍將提供）

記者蔡厚瑄／台中報導

富邦悍將年度口號「不一樣了」在開季首戰的第一局就得到最震撼的回應！今日在洲際球場對決中信兄弟，去年季後取得自由球員（FA）資格、最終選擇以5年總值4100萬元續留的隊長范國宸，在1局上首打席便展現「身價」。在洋砲邦力多擊出全隊首安後，范國宸隨即揮出左外野2分彈，一棒為悍將取得2比0領先，也為這份5年長約寫下最完美的開局。

富邦悍將在今日客場賽事展現強大侵略性。1局上面對中信兄弟新洋投黎克（Rick），前兩名打者雖未能上壘，但悍將今年補進的強烈外援邦力多，在2出局後精準鎖定黎克的第2球，擊出二壘安打，這也是富邦本季全隊首支安打。

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隨後輪到扛起第4棒重任的范國宸，他在2壞球領先的絕佳球數下，毫不猶豫出棒，球直接飛越左外野大牆。這記2分彈不僅讓富邦瞬間以2:0先馳得點，更讓現場悍將球迷陷入瘋狂。范國宸用手中的球棒呼應了休賽季球團對他的重金肯定，展現出他精進自我的成果。

今年31歲的范國宸，去年球季繳出13發全壘打、打擊率2成75的優異成績，季後符合FA資格，外界一度關注他是否會進入自由市場試水溫，但范國宸坦言，心中早已有了答案。

「其實都還沒有去想到那邊（提FA），」范國宸回憶談約過程時表示，經紀公司曾詢問過他的想法，但他態度非常堅決，「我很明確地跟經紀人說：『我很想要留下來。』就覺得，就很喜歡這支球隊。自己家裡或是家人也都在北部，比較不會考慮離開。而且對這支球隊也很有感情。」

至於會不會終身「悍將人」，范國宸說：「這我也不能決定，但希望能夠一直待在這支球隊，這是我最大的目標，我不會去設限要打到幾歲，也不會去想5年後會發生什麼事。就是1年1年、1場1場把事情做好。如果公司肯定我，自然會有好的回報。」

近年來，中職越來越多球員簽下至少5年以上的長約，范國宸認為，這代表大環境越來越好，公司也很重視球員福利，「一切都朝著好的方向發展，球員更要珍惜在球場上的時間。」

