洲際球場全新外野環形LED螢幕驚喜開箱　效法東蛋規格兄弟打造「環繞劇場」應援

▲中信兄弟主場洲際棒球場在外野加上高解析度的LED環型螢幕。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台中報導

台灣棒球場硬體規格邁向新紀元！中信兄弟今在台中洲際棒球場迎來新球季主場開幕戰，不少球迷在社群平台Threads（脆）驚喜分享，洲際球場外野看台護欄上方，全新安裝了高解析度的LED環型螢幕，壯觀的環形螢幕，讓球場氛圍與日職東京巨蛋以及日本火腿鬥士隊主場艾斯康球場（ES CON FIELD）看齊。

中信兄弟28日迎來主場開幕戰交手富邦悍將，也驚喜開箱洲際球場在休季期間升級的外野環形LED螢幕。這種「環繞劇場」的設計，將能打破以往單一螢幕的視覺限制，許多球迷驚喜在網路分享現場開箱，讓網友們紛紛讚許「中信真的有認真！」、「這種質感與東蛋越來越像了。」

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▲中信兄弟主場洲際棒球場外野高解析度的LED環型螢幕。（圖／記者蔡厚瑄攝）

去年中信兄弟董事長辜仲特助周思齊親赴北海道，針對火腿隊艾斯康球場進行深度硬體考察，當時便引發外界期待，今日這套LED系統的落地，證明了球團「把國外球場硬體學回來」的決心。

東京巨蛋在2022年完成的震撼升級。東京巨蛋當時將外野LED螢幕擴大至125.6公尺（舊螢幕的4.4倍），並搭配長達107公尺的帶狀螢幕（Ribbon Vision）。

洲際球場目前的環形LED，正是效法東蛋這種「光影同步技術」。當球員擊出全壘打或得分時，環狀螢幕能與主記分板連動，創造出如演唱會般的動態應援效果。雖然面積與預算與東京巨蛋仍有量級差異，但在中職環境中，洲際球場已跨出了一大步，打造出全新的氛圍現場。

▲中信兄弟主場洲際棒球場在兩側外野加上高解析度的LED環型螢幕。（圖／記者蔡厚瑄攝）