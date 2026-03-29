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蘇智傑扛亞太首轟寫紀錄！統一獅2比1領先

▲蘇智傑炸亞太主球場首轟 。（圖／統一獅提供）

 ▲蘇智傑炸亞太主球場首轟 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／台南報導

台南亞太成棒主球場迎來中華職棒一軍例行賽歷史首戰，統一7-ELEVEN獅與台鋼雄鷹交手，獅隊靠著2局先馳得點、6局蘇智傑轟出關鍵全壘打，獲選單場MVP，終場以3比1拿下勝利，為新球場揭開歷史性一頁。

獅隊在2局下率先發動攻勢，小將林培緯、朱迦恩串聯安打後，陳重羽在兩出局擊出中外野適時安打，送回林培緯，攻下亞太主球場中職史上第1分與第1分打點，率先取得領先。

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6局下獅隊再靠蘇智傑右外野陽春砲，攻下保險分，比數改寫為2比0。這一轟不僅是亞太成棒主球場史上首支全壘打，也讓他完成個人生涯第800場出賽里程碑。

蘇智傑同時成為隊史第4位在新球場首戰開轟的打者，延續汪俊良（台北市立棒球場）、羅偉（嘉義縣棒球場）、高國慶（桃園國際棒球場）的紀錄，並追平中信兄弟相關紀錄。

7局上台鋼雄鷹展開反攻，靠保送與安打攻佔一、三壘，藍寅倫擊出中外野犧牲飛球追回1分，將比數追近至1比2。

不過8局下獅隊再添保險分，邱智呈選到四壞球上壘後，田子杰成功執行犧牲短打推進，隨後林子豪在兩出局擊出三壘安打，帶有1分打點，將比數拉開至3比1，奠定勝基。

台鋼先發黃子鵬此戰主投7局用103球，被敲6安、失2分責失，送出3次三振與1次保送，繳出優質先發內容，但未獲打線支援，最終承擔敗投；他同時是台鋼雄鷹隊史首位透過FA簽下的球員，也是本季開幕戰唯一擔任先發的本土投手，其餘5隊皆由洋將打頭陣。

統一獅投手群此役聯手壓制對手，先發獅帝芬主投6局無失分，送出5次三振，奪下勝投；辛俊昇中繼1局失1分仍守住領先；髙塩將樹8局登板僅用11球完成三上三下，鍾允華關門成功守住勝利。

關鍵字： 中職蘇智傑亞太主場統一獅中職首戰全壘打

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