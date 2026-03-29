賴清德「深入敵營」訪台鋼休息室　同框日籍教練「撞臉」吸睛





▲賴清德現身亞太首戰 「深入敵營」拜訪台鋼雄鷹休息室 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／台南報導

台鋼雄鷹2026賽季首戰今（29）天登場，作客亞太主球場與統一7-ELEVEN獅交手，同時也是亞太主球場歷史性中職首戰，總統賴清德親自來到現場，賽前也到台鋼雄鷹休息室與教練團、選手見面，台鋼集團謝裕民會長、台鋼雄鷹王炯棻董事長都到場，共同見證這座球場啟用。

曾經是台南市長的賴清德總統，抵達台鋼雄鷹休息室，第一眼見謝裕民會長時，就親切問候說我知道你，台南人倍感親切。總統進到休息室之後，與教練團、選手互動，球團人員打趣表示總統「深入敵營」，展現對南部球隊關心。

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賴總統則與團隊分享亞太國際棒球訓練中心創建過程，接著謝裕民會長、王炯棻董事長致贈全隊簽名大球，洪一中總教練、吳念庭隊長致贈台鋼雄鷹百勝球衣，賴總統回贈總統府運動毛巾。

最後還有小彩蛋，台鋼球團特別跟總統介紹日籍體能總監里隆文，因為有著與總統相似「明星臉」曾引發話題，今天兩人首度同框，為這次賴清德總統與台鋼雄鷹初見面留下歡樂又愉快回憶。





▲賴清德現身亞太首戰 「深入敵營」拜訪台鋼雄鷹休息室 。（圖／台鋼雄鷹提供）





▲賴清德與日籍體能總監里隆文同框，因「明星臉」掀起話題。 。（圖／台鋼雄鷹提供）