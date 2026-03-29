不屈服小草凱道集結！賴清德開心看獅開幕戰嗨喊：AAOA

記者王真魚／台南報導

台南亞太成棒主球場開幕戰登場，總統賴清德親自進場觀戰、嗨喊「AAOA」，場內氣氛熱烈；與此同時，台北凱道則由台灣民眾黨發起集會，聲援前台北市長柯文哲涉案判刑事件，兩地氛圍形成鮮明對比。

台南亞太成棒主球場開幕戰話題十足，總統賴清德在蔡其昌陪同下坐鎮本壘後方。他賽前更在Threads發文幽默表示，日前收到樂天桃猿送的10號球衣，「士可殺不可辱」，還特地帶著總統府模型進場，笑喊仍在等統一獅進總統府。

獅隊沒有讓「獅迷總統」失望，2局下林培緯、朱迦恩連續安打點燃攻勢，陳重羽在兩出局時敲出關鍵適時安打，送回林培緯，寫下亞太成棒主球場歷史首分與首打點，現場氣氛瞬間沸騰。

獅隊洋投獅帝芬成為統一獅首位站上亞太主球場投手丘的投手，首球146公里雖為壞球，仍被主審特別保留作為紀念。隨後他讓打者擊出滾地球，製造球場首個出局數。

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台鋼雄鷹方面則由曾子祐敲出二壘安打，成為球場史上首安打者。不過獅帝芬隨即回穩，三振吳念庭，再讓陳文杰吞K，成功化解危機。

比賽進入中段，台鋼在4局試圖反攻，但統一獅投手群穩住陣腳，關鍵時刻連續解決打者，成功守住領先優勢，場邊觀戰的賴清德也頻頻鼓掌、情緒高漲，並在下半局熱情應援吶喊「AAOA」，替獅隊加油打氣。

▲ 總統賴清德 。（圖／統一獅提供）