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王彥程KBO初登板奪首勝　7年的等待賽後見奶奶當場淚崩

▲ ▼王彥程韓職首勝 。（圖／悍創經紀提供）

▲▼王彥程韓職首勝 。（圖／悍創經紀提供）

▲ ▼王彥程韓職首勝 。（圖／悍創經紀提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力韓華鷹的王彥程29日迎來生涯重要里程碑，KBO初登板就拿下等了7年的首勝，他主投5.1局失3分，賽後見到遠道而來的奶奶與家人，當場情緒潰堤落淚，直言「這一刻等了很久」，更喊話「下一次流淚，要在韓國大賽奪冠時」。

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王彥程此戰對培證英雄先發，投95球撐滿5.1局，被敲4安打、2次四死球，送出5次三振，失3分，在隊友火力支援下幫助韓華以10比4取勝，收下職業生涯一軍首勝。這場勝利不僅是他在KBO的起點，更是歷經日本職棒多年奮鬥後，首度在一軍嚐到勝投滋味。

回顧過去，王彥程曾在日本職棒二軍東區聯盟累積10勝的先發資歷，本季轉戰韓華後，春訓與熱身賽逐步調整狀態，此役也展現速球與變化球搭配的壓制力，以最快148公里速球搭配滑球、二縫線等球種，有效封鎖對手打線。

賽後最動人一幕出現在休息室，特地從台灣飛往大田觀戰的奶奶、姊姊與女友現身，王彥程一見到奶奶便忍不住落淚，緊緊擁抱許久，將7年職業生涯的辛苦與壓力一次釋放。他坦言：「看到家人那一刻就哭了，真的等這一天很久，爺爺應該也在家看著。」

談到投球內容，他將自己表現評為6.5至7分，認為第6局未能投完、還出現觸身球是最大遺憾，「下一場希望能投更長局數。」他也特別感謝捕手引導，強調在配球策略下能更果斷進攻好球帶。

拿下生涯首勝後，王彥程仍保持冷靜態度，表示未來希望持續進步、繳出更好表現，甚至笑說「希望之後可以多一點受訪機會」。不過他心中已有更遠大目標，「今天的眼淚就到這裡，下一次流淚，一定是在韓國大賽奪冠的時候。」

▲ ▼王彥程韓職首勝 。（圖／悍創經紀提供）

▲ 王彥程韓職首勝 。（圖／悍創經紀提供）

關鍵字： 韓國職棒韓華鷹王彥程

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