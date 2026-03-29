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陳傑憲踏進亞太新家直呼像在國外！但外野一畫面露餡

▲▼ 林岳平、陳傑憲 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳傑憲 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台南報導

台南亞太國際棒球場正式啟用，統一7-ELEVEN獅迎來嶄新主場環境，主力球星陳傑憲首度踏上場地練習，對整體設施留下深刻印象，直言「很享受」，甚至笑說，「會想怎麼不是我上場比賽。」

陳傑憲透露，自己其實已經一段時間未到亞太球場，直到前一天才首次進場，「感覺球場有再調整過，更有統一主場的氛圍。」他從外觀到整體環境都給予高度評價，「真的很棒，舒適度很好，從原本台南舊球場搬過來，是一個很大的轉變。」

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實際踏上場地練習後，陳傑憲直言相當享受，「昨天在場上練球的時候，我真的很期待在這裡比賽。」他也勉勵年輕球員，把握這樣的環境，「有這麼好的場地、這麼多球迷，就是去享受比賽，不要有壓力，好好感受新的球場。」

不過，對於球隊目前仍以「租用」方式作為主場，陳傑憲提出球員角度的觀察。他坦言，雖然場地外觀與整體環境相當出色，但內部仍有不少細節需要優化，「有些硬體設施其實還需要增加或調整，但因為不是自己的地方，很多東西不能隨意更動，程序也比較麻煩。」

他以生活經驗比喻，「就像租房子跟家裡的感覺不一樣」，認為若能透過各方合作，讓球場更貼近球隊需求，將更有「家的感覺」，「希望未來能真正打造成統一的主場，讓球員、球迷都能更自在、更享受。」

談到整體感受，陳傑憲形容亞太球場帶有「國外氛圍」，「不管觀眾席還是場地，都很像在國外比賽，甚至練球時也像在春訓基地。」他隨後指著外野正在興建的大樓，「但一看到那個，就知道這裡是台灣了。」

關鍵字： 亞太球場統一獅陳傑憲台南棒球新主場中職

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