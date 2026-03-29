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林安可串聯攻勢、平良海馬119球完投完封　西武4比0勝羅德

▲林安可。（圖／翻攝自X／you_Lions_35）

▲林安可。（圖／翻攝自X／you_Lions_35）

記者胡冠辰／臺北報導

西武獅29日交手羅德海洋，靠著重返先發輪值的平良海馬繳出生涯代表作，主投9局用119球完成職業生涯首次完投、首次完封，率隊以4比0擊敗羅德，拿下本季首勝，也幫助球隊中止開季2連敗。

平良海馬本季再度由後援轉任先發，迎來職業第9個球季；上季他以終結者身份出賽54場，拿下4勝2敗、8次中繼成功、31次救援成功，奪下洋聯救援王，防禦率1.71。

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此役他壓制力十足，9局僅被敲5安打，送出5次三振、3次四死球，沒有失掉任何分數，展現王牌身手。

西武打線首局就先發制人，桑原敲出中外野安打後，長谷川選到四壞球，接著「臺灣重砲」林安可再靠觸身球上壘，形成1出局滿壘，下一棒外崎修汰擊出中外野高飛犧牲打，替球隊攻下第1分。

5局上，西武面對羅德第2任投手廣池浩司，長谷川遭觸身球保送，西川愛也再敲出投手內野安打，形成無人出局一、三壘，隨後林安可擊出游擊滾地球再添1分，將比數拉開為2比0。

比賽8局下是平良海馬此戰最大考驗，他先讓代打宮崎龍成擊出二壘滾地球，接著對小川龍成投出四壞球；不過高部瑛斗擊出左外野飛球時，桑原演出美技接殺。

藤原恭大隨後敲出投手強襲內野安打形成一、二壘有人，但平良仍讓西川僚祐擊出三壘滾地球，成功守住領先。

西武9局上再補上保險分，長谷川以觸擊跑出內野安打，林安可再掃出右外野線二壘安打，形成1出局二、三壘，接著源田壯亮擊出2分打點適時安打，將比分擴大到4比0。

9局下平良海馬續投拚完封，雖然被寺地隆成敲出安打，又對佐藤都志也投出觸身球，讓羅德攻佔一、二壘，但他最後讓代打山本大斗擊出中外野飛球出局，正式完成生涯首次完投、首次完封，也收下本季首勝。

關鍵字： 林安可日本職棒西武獅

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