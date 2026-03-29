味全龍開季先發群出爐　魔神龍未列輪值有原因

▲味全龍主帥葉君璋。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／臺北報導

迎戰中華職棒新賽季，味全龍於29日揮軍台北大巨蛋，以客隊身分與樂天桃猿展開開幕戰交鋒；針對開季的投手陣容佈局，龍隊主帥葉君璋透露了最新規劃，明確表示去年選秀會上的第一指名大物黃暐傑，初期將不會以先發身分登板；此外昔日效力於桃猿的洋投魔神龍，將缺席開季的先發輪值名單。

面對新球季陣中少了本土第一王牌徐若熙的戰力缺口，味全龍勢必得尋找能頂替先發重任的本土大將；對此葉君璋點名了曾仁和、郭郁政以及曹祐齊3位人選，並強調目前以郭郁政的調整狀態最為出色。

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至於擁有旅外資歷、在去年中職選秀獲龍隊首輪欽點的黃暐傑，教練團的初步設定是讓他先從後援出發。

談及黃暐傑的使用時機與考量，葉君璋解釋道：「到目前為止，他最多就是投到2、3局，現在要直接讓他先發5局對他來講會有一些壓力，所以就先從牛棚開始，順利的話再慢慢加，這樣比較好，畢竟他兩年沒比賽了，去年最快也才140幾公里而已。」

在外籍投手的戰力盤點上，葉總指出開季的洋將名額將由梅賽鍶、鋼龍、蔣銲，以及具備「本土洋將」資格的伍鐸共同擔綱。

先發輪值的最後一塊拼圖將保留給本土戰力，由狀態絕佳的郭郁政優先，曹祐齊與曾仁和則做為預備人選隨時支援。

而針對外界關注的強投魔神龍為何未能擠進開季輪值，葉君璋坦言他在熱身賽的調整進度不如預期，並表示：「上一場投的有比較好，但之前狀況都還沒有到位，所以可能要等他調整好再讓他投。」