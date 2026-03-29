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不因一場論成敗！曾總暖心力挺何品室融　盼未來觸底反彈

▲樂天桃猿總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

▲樂天桃猿總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／臺北報導

樂天桃猿今（29日）繼續坐鎮台北大巨蛋，迎戰來訪的味全龍；賽前桃猿主帥曾豪駒針對球隊近期導入的Trackman數據系統、先發打線的針對性微調，以及力挺陣中開路先鋒等議題，分享了教練團的觀點與作戰策略。

針對科技輔助訓練，曾豪駒總教練點出Trackman系統對打者帶來的實質效益：「每一顆擊球，選手都能即時知道自己的擊球品質。」

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他進一步解釋，這套系統提供的數據回饋，讓子弟兵能更精確地掌握揮擊當下的身體機制與擊球狀態，進而有效進行修正與強化。

談到此役的先發陣容，桃猿前7棒維持與前役相同的編排，主要變動在於後段棒次：由張閔勛頂替宋嘉翔，馬傑森則接替許賀捷上陣。

曾豪駒強調，這樣的調度並非單純取決於前一戰的冷熱表現，由於今日必須面對味全龍派出的左投梅賽鍶，教練團主要依賴對戰數據與選手近況來排兵布陣，「我們是看整體狀況去設定打線。」與此同時，曾總也特別點名讚賞了許賀捷在昨日比賽中展現的防守美技。

至於打線箭頭的安排，儘管首棒打者何品融在前一戰表現低迷，單場4個打數苦吞3次三振，但教練團今日依舊選擇投下信任票，讓他繼續擔綱開路先鋒。

對此曾豪駒直言不會因為單一場次的低潮就否定球員的能力：「既然開季把他放進名單，就是看到他的優點。」他期盼何品融能藉由實戰的不斷洗禮累積經驗，並從中摸索出調整的節奏，在未來的賽事中觸底反彈，給予球隊實質的火力支援。

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、何品室融、許賀捷、曾豪駒

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