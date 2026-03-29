沒看清楚暗號！威能帝超時虛驚一場　樂天投捕搭檔這兩年「成長很有感」

▲樂天桃猿投手威能帝。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／臺北報導

樂天桃猿昨（28日）開幕戰3比2擊敗中信兄弟，先發投手威能帝與捕手宋嘉翔的搭配成為焦點，其中第2局一度出現投球超時狀況；對此威能帝今（29日）受訪時也還原當下情形，表示主要是因為自己一時沒有看清楚暗號，才會在時間壓力下來不及完整處理。

威能帝表示，當時宋嘉翔比暗號的速度比較快，自己一度沒有看清楚，不確定要配哪一個球種，所以才選擇先退板確認；不過因為當下時間已經快到了，也來不及完成退投手板的動作，最後才會形成超時狀況。

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對於與宋嘉翔的配合，威能帝給予正面評價；他表示兩人這兩年搭檔下來，是一起成長的過程，平時也都會持續討論比賽內容，即便偶爾想法不同，仍會透過溝通找到共識。

「這兩年跟他配合，我們是一起成長的，平常每天也都會一起討論比賽。」威能帝說，「有時候可能不一定在同一個想法上，但我們都會試著去討論，讓彼此有一樣的共識，再一起成長。」

威能帝昨天主投5局耗費78球，被敲6支安打力保不失，送出4次三振1次保送，對於新球季首場先發的整體表現，威能帝認為，每一次登板都是讓自己學習與成長的機會，不論是球種運用，還是比賽中的細節調整，都還有持續修正的空間。

他也坦言，昨天那場比賽畢竟是自己相隔數月後再度正式投球，多少還在找手感，但整體狀況並沒有太大問題，「一切都還OK，對我來說都沒有問題。」