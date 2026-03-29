「東京巨蛋都能坐滿」洪總看好亞太今滿場：台灣球迷『肖強』！

▲台南亞太棒球場 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／台南報導

台南亞太成棒主球場正式啟用，統一7-ELEVEN獅主場開幕戰迎戰台鋼雄鷹，對於這座全新場地，台鋼雄鷹總教練「洪總」洪一中給予正面評價，同時也點出戶外球場面臨的最大挑戰是高溫天氣。

洪一中對新球場第一印象相當不錯，直言很漂亮，他樂見球場環境持續升級，是整體發展的正向訊號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過他坦言，戶外球場在台灣最大的考驗仍是氣候條件，「可能大家比較會嫌就是太熱，這個因素真的是要克服。」他指出，若無法有效改善觀賽環境，難免會影響進場意願，「你說天氣這麼熱，大家會每一場都進來嗎？除非有非常高的興趣，不然在家吹冷氣看電視也很舒服。」

洪一中進一步指出，亞太球場外觀新穎，但遮蔭設計還有強化空間，「外面看起來很漂亮，但好像遮陰的部分比較少，夏天排隊可能會曬太陽。」他建議未來可增加遮陽設施與空間設計，提升球迷體驗。

儘管如此，他仍肯定新球場帶來的正面影響，「我覺得這是好事，台灣棒球環境一直往正面方向提升。」

開幕戰預售熱烈，也讓洪一中印象深刻，「聽說票都賣完了，我想應該不會沒有滿場，台灣球迷真的很厲害。」他更直呼，「東京巨蛋都能把它坐滿了，更何況這裡。」

洪總大讚，台灣人真的很強，「用台語說就是『肖強』，台灣人太厲害了。」他笑稱，「希望把一些愛移到國內，很可惜沒有打到邁阿密，再瘋狂一波的話，整個職棒也會大起。」

他認為，職棒發展最關鍵仍是票房與觀眾支持，「最有效的就是票房好，會有更多人投入，人才就會出來，整個環境就會變強。」

▲洪一中 。（圖／記者王真魚攝）