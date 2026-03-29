林威助披悍將戰袍重返洲際！自嘲「還好沒迷路」賽前敘舊平野惠一

▲富邦悍將執行副領隊林威助與中信兄弟總教練平野惠一賽前敘舊。（圖／富邦悍將提供）

記者蔡厚瑄／台中報導

曾帶領黃衫軍中信兄弟奪下二連霸、現任富邦悍將執行副領隊的林威助，29日隨隊重返他曾待過10年的兄弟洲際棒球場主場，如今已換披悍將藍色制服，林威助一到場就與昔日戰友兄弟總教練平野惠一還有幾位球員在場邊敘舊。受訪時林威助坦言，再度回到洲際球場確有感觸，還搞笑說「還好沒迷路」。

林威助的職棒履歷傳奇且曲折。自2013年結束日職阪神虎生涯返台後，他長期效力於中信兄弟，並在2021年升任一軍主帥，連兩年率領球隊橫掃對手奪冠。然而，2023年季中球團無預警的人事調動，一度讓他遠離一線。直到2024年10月，林威助正式加盟富邦悍將，從副領隊兼農場主管做起，並在2025年11月升任執行副領隊，全面執掌球隊棒球事務。

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今日重返洲際，林威助受訪時被問及是否會「迷路」，他幽默地表示：「以前都是往右轉，停車位也都是固定的。剛才走進來，只是走得比以前遠一點或近一點的差別，還好，沒迷路。」

▲富邦悍將執行副領隊林威助。（圖／記者蔡厚瑄攝）

對於久違地踏入這座熟悉的球場，林威助語氣平靜卻帶有感觸，他表示賽前已經與幾位以前的「老戰友」打過招呼，「其實都蠻久沒見的，但偶爾在別的球場也會遇到，並不陌生。」

▲富邦悍將執行副領隊林威助賽前與過去曾職教過的兄弟球員敘舊。（圖／記者蔡厚瑄攝）

談及重回洲際的心境，林威助感性說道：「回憶其實在每個球場都有，有好的也有不好的。但在這個球場待的時間比較長，當然會有些感觸。希望今天能拿下勝利。」

而兄弟總教練平野惠一今日賽前也被問到和林威助敘舊，對此平野表示，兩人認識非常久，從球員時期到指導者時期都一直在一起，「對我而言，見面就是很平常心，真的沒有什麼特別特殊的感觸。」

平野惠一指出，由於現在各自服務於不同球隊，具有競爭關係，因此對話中並未涉及棒球專業或球隊內部深入內容，「不過，我們確實有共同的話題，就是如何一起讓中華職棒發展得更好。我們會聊到要怎麼讓這個聯盟更有競爭力、更有熱度，吸引更多球迷來看球。」