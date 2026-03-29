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王彥程韓職初登板5.1局好投　暫握勝投資格

▲王彥程 。（圖／SOOP直播）

▲王彥程 。（圖／SOOP直播）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓華鷹台灣投手王彥程於韓國職棒例行賽初登板繳出穩定內容，對戰Kiwoom英雄主投5.1局，被敲4安、送出2次四死球，另有5次三振，失3分，退場時已具備勝投資格，完成個人韓職生涯首場先發任務。

此役在大田韓華生命球場登板的王彥程，首局即展現壓制力，面對首名打者李主炯纏鬥至滿球數後，以第7球滑球製造揮空三振，隨後再讓安致弘擊出三壘滾地球、布魯克斯形成二壘滾地球，順利完成三上三下。

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不過第2局出現亂流，王彥程先抓下朴燦赫出局後，接連被金建熙、禹俊書敲出安打，形成一人出局一、二壘有人危機，雖成功讓吳善鎮擊出外野飛球，但面對新人崔宰榮仍被擊出適時二壘安打，失掉2分，韓華一度陷入落後。

所幸韓華打線在下個半局立即反攻，單局攻下3分完成逆轉，讓王彥程重新站穩節奏，第3局起逐漸找回控球與節奏，連續解決李主形、安致弘與布魯克斯三名打者，投球內容趨於穩定。

第4局韓華再度擴大領先至5比2，王彥程也持續壓制對手，該局僅讓朴燦赫擊出一壘滾地球出局，並靠著自身補位完成守備；接著三振金建熙、讓魚俊書擊出捕手前滾地球，順利守住局面；第5局同樣三上三下，包含1次三振，展現良好續航力。

進入第6局，王彥程遭遇本場最大危機，先被觸身球與安打攻佔一、二壘，雖三振布魯克斯，但隨後保送朴燦赫形成滿壘局面，最終在球迷掌聲中退場，由金度彬接替登板。後續雖因高飛犧牲打讓原先壘上跑者回來得分，使王彥程失分增加至3分，但未再擴大失血。

王彥程本場用球數95球，在前段失分後迅速調整，展現應有壓制力與比賽掌控能力，不僅完成先發任務，也為球隊奠定勝基。

關鍵字： 韓國職棒韓華鷹王彥程

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