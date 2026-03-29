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亞太牛棚設外野！換投限時新制會影響？餅總：90秒時間足夠

▲▼ 林岳平、陳傑憲 。（圖／記者王真魚攝）

▲林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台南報導

中華職棒本季持續優化比賽節奏，其中「換投時間」新制規定，投手須在90秒內完成登板前熱身。統一7-ELEVEN獅總教練「餅總」林岳平認為，相關規範並不嚴苛，甚至有助於球員適應更高強度的比賽節奏。

根據新制，投手在牛棚出發後即開始計時，戶外牛棚以跨越界外線為起點，室內牛棚則從進入場內開始計算，必須在90秒內完成熱身準備。林岳平指出，這樣的時間設定其實相當合理，「90秒到登板熱身投四、五球是足夠的。」

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他也拿國際賽事做比較，指出像世界棒球經典賽（WBC）換投規定更為嚴格，「經典賽是2分多鐘內就要準備出手，我們是90秒準備好再重新計算，其實沒有那麼緊。」

亞太球場的牛棚是設置在外野，林岳平表示，其實相關細節已在季前總教練會議中取得共識，室外就是跨出界外線開始算，室內則是進入場內開始計時，是我們大家最後討論達成的共識。」

此外，中職近年已導入投球計時制度，林岳平認為選手早已逐漸適應，「投球時鐘實行蠻多年了，應該不成問題。」他甚至直言，再過幾年後，還可以再縮短。不過他坦言，若投手狀態尚未完全準備好，時間壓力確實可能造成困擾，「但還是需要透過規則，促進選手更快成長、跟上國際節奏。」

關鍵字： 中職換投時間林岳平統一獅比賽節奏

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